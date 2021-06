Slovenska šampiona eliti poslala odgovor, Roglič čutil posledice padca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Pogačar in Primož Roglič sta tudi v drugi etapi potrdila odlično pripravljenost.

Že po prvih etapah Dirke po Franciji so se razkrile karte glede favoritov za končno zmago. V bistvu nič novega, vsaj kar se osrednjih dveh tiče. Tadej Pogačar in Primož Roglič sta namreč pokazala, da imata izjemno močne noge. Preostali konkurenti za končni uspeh pa so si medtem že nabrali nekaj sekund zaostanka. Roglič upa, da bodo bolečine, ki so posledica padca v prvi etapi, kmalu izginile.

Vsa pozornost v drugi etapi je bila usmerjena v člana ekipe Alpecin-Fenix. Mathieu van der Poel je izvrstno kolesaril na Mur-de-Bretagne. Dvakrat. Prvič so se na njem podeljevale bonifikacijske sekunde, kar je novost na Dirki po Franciji. Prejel jih je osem. Najhitrejši je bil tudi drugič, ko je šlo za zaključni vzpon. Nizozemec se je vnovič katapultiral in v velikem slogu prikolesaril do etapne zmage, ki mu je prinesla rumeno majico.

Izvrsten dan sta imela tudi slovenska šampiona Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki sta na koncu osvojila drugo in tretje mesto, v skupnem seštevku pa sta tretji in četrti s trinajst oziroma štirinajst sekundami zaostanka za rumeno majico. Tudi sama sta skočila pri prvem vzponu na Mur-de-Bretagne, kjer sta si prikolesarila pet oziroma dve bonus sekundi, kar je bilo dobrodošlo v boju za skupno zmago na Touru.

Pri Rogliču prisotne bolečine

Nekoliko težje delo je imel danes izkušenejši Roglič, ki je včeraj padel. "Lahko bi bilo bolje, če ne bi bilo padca. Posledice čutim povsod. Bolečina je v nogah. Upam, da bo šlo bolje," je pred začetkom nedeljskega dneva dejal Roglič, po koncu pa v pogovoru za nacionalno televizijo pristavil: "V finalu bolečin nisem čutil, ker so noge bolele. Nekaj dni bom še potreboval, da se vse zaceli."

Spregovoril je tudi o etapi: "Po včerajšnjem dnevu smo danes prišli skozi brez večjih nevšečnosti, brez padcev. Zadovoljen sem. Na koncu ni bilo veliko stvari. Dirka je bila. Na polno je šlo do cilja."

Lanskoletni zmagovalec Toura Pogačar je v drugi etapi pridobil devet bonifikacijskih sekund, kar je pomembno pred kronometrom, ki bo sledil peti tekmovalni dan.

Pogačar zelo zadovoljen, bogati Ineos izgublja stik

Slovenska šampiona sta tekmecem tako pustila pomembno sporočilo in bi se lahko v nadaljevanju dejansko govorilo le o njima, ko bo beseda nanesla na rumeno majico. Čeprav so v ospredju vseskozi narekovali tempo, na koncu pri Ineos Grenadiers ne morejo biti zadovoljni z izkupičkom. Richard Carapaz je v skupnem seštevku na 18. mestu z zaostankom 31 sekund, Geraint Thomas pa ima še deset sekund dodatnega pribitka.

"Dober dan je bil. Vsi smo štartali iz ekipe, kar nas je razveselilo. Na koncu sem se zelo dobro počutil. Z drugim mestom sem zelo zadovoljen. Zmagal je fenomen Mathieu. Vesel sem drugega mesta," je v mednarodnem prenosu veselo razlagal Pogi, ki je na začetku Toura odlično razpoložen.

Mohorič delal za ekipo

Matej Mohorič je spet odlično opravil svoje delo. Foto: Guliverimage Veliko dela je tudi danes opravil Matej Mohorič, ki je pomagal Jacku Haigu in Sonnyju Colbrelliju, da sta imela v zaključku odlično izhodišče. Slednji je na zadnjem vzponu napadel, vendar mu ni uspelo speljati do konca. "Danes je bilo bolj mirno kot včeraj. Ceste so bile bolj široke. Zadnjih 50 kilometrov pa se ni dalo priti v ospredje. Ko smo prišli prvič na vzpon britanski zid, smo šli na polno. Končno se je uspelo zadihati, da smo šli lahko vsak na svoje mesto. V zaključku je bila moja naloga, da Haiga pripeljem v ospredje. Sonny je napadel, a mu ni uspelo," pa je v cilju za nacionalno televizijo razlagal Mohorič.

Svoj del naloge je opravil tudi Luka Mezgec, ki je danes praznoval rojstni dan, iz njegove ekipe BikeExchange pa je v času Rogliča in Pogačarja v cilj prikolesaril Estaban Chaves.

V ponedeljek in torek bodo na Touru na vrsto prišli klasični šprinterji, nakar bo v sredo na kronometru (27,2 kilometra) sledila nova ura resnice.