V drugi etapi Dirke po Franciji je bilo vse v znamenju nizozemskega kolesarja Mathieua van der Poela (Alpecin-Fenix), ki je tekmece pokoril kar dvakrat na vzponu Mur-de-Bretagne. S solznimi očmi je govoril o uspehu, ki mu je prinesel rumeno majico vodilnega na prestižni dirki. Slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič sta osvojila drugo in tretje mesto, v skupnem seštevku pa sta zdaj tretji in četrti.

Šestindvajsetletni Mathieu van der Poel je pred začetkom sezone sporočil, da je njegov osrednji cilj sezone olimpijska medalja v ciklorosu. Vse je poredil temu podvigu, posebno zgodbo pa si je zamislil tudi na prestižni Dirki po Franciji.

Njegov dedek Raymond Poulidor, ki je umrl pred dvema letoma, je leta 1964 zmagal Dirko po Španiji, dvakrat bil tudi junak dirke Pariz-Nica, osvojil Kriterij Dauphine, zmagal klasiki Milan-San Remo in Valonsko puščico … Prav tako je krojil Tour de France, vendar nikoli ni mogel višje od tretjega mesta. Osemkrat je bil na tej poziciji. Smola je bila, da je nastopal v časih dveh preostalih legend, ki sta po petkrat osvojila sloviti Tour - Jacques Anquetil in Eddyy Merckx.

Dvakrat skočil, nagrada rumena majica

Želja dedka je bila, da bi njegov vnuk nekoč osvojil tritedensko francosko pentljo. Letos do tega podviga ne bo prišel, je pa prišel do rumene majice. In to v velikem slogu. V drugi etapi je bil ključen vzpon na Mur-de-Bretagne. Dvakrat so se morali v zaključku povzpeti nanj. In obakrat je igral pomembno vlogo.

Prvič so se dodeljevale bonifikacijske sekunde. Ker je bil najhitrejši, jih je prejel osem. Tadej Pogačar je bil drugi in mu je pripadlo pet sekund, tretjemu Primožu Rogliču dve. Udaril je tudi ob zaključku. Skočil je nekoliko pozneje kot pri prvi akciji. Tudi tokrat se je odpeljal naprej in slekel rumenega Juliana Alaphilippa.

Foto: Guliverimage

S solznimi očmi pospremil uspeh

Kot drugi je na cilj prikolesaril Pogačar, tretji je bil Roglič, ki sta v skupnem seštevku zdaj tretji oziroma četrti.

Foto: Reuters

"Nimam besed, res. Ne vem, kaj bi rekel," je van der Poel le s težka sprva zadrževal čustva: "Vedel sem, da potrebujem bonus sekunde, če hočem osvojiti rumeno majico. To je bila moja zadnja priložnost."

Ko so mu v cilju zastavili vprašanje, komu posveča zmago, se je čustveno zlomil in s solzami v očeh povedal: "Dedku."