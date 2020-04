Škotski epidemiolog opozarja: Tour avgusta bi bil katastrofa

"Mogoče lahko Francija do takrat epidemijo zajezi. Ampak na Tour prihajajo gledalci z vsega sveta, zato bo dirka idealna, da se virus vrne. Kolesarji in navijači se gibljejo po vsej državi, s tem se virus širi in lahko pride do katastrofe. To je dolgoročna, kronična težava. Menim, da letos ne bo razmer, ki bi dovoljevale dirko z gledalci," meni Shridar in poziva organizatorje, ki ne nameravajo izvesti tekmovanja brez gledalcev, da dirko odpovedo.