Sivcovu zahteven vzpon na Svetega Jureta in skupno vodstvo

Dirka po Hrvaški, 3. etapa

Petintridesetletni Sivcov iz ekipe Bahrain-Merida je v zaključku za štiri sekunde premagal dve leti starejšega Nizozemca Pietra Weeninga, na tretjem mestu je končal Kazahstanec Artjom Gidič z zaostankom 49 sekund, s četrtim mestom pa se je izkazal kolesar novomeške Adrie Mobila, 39-letni Hrvat Radoslav Rogina, ki je bil od zmagovalca počasnejši 56 sekund. Na petem mestu je končal Danec Niklas Eg, ki je zaostal eno minuto in 38 sekund.

"Na strmem ciljnem vzponu sem najprej poskušal nadzorovati ritem, nato pa sem do cilja iz sebe iztisnil vse," je povedal Sivcov.

🇭🇷 #TourOfCroatia2018



🗣️ @siutsou "I tried to manage my pace on the steep climb to the finish and then I gave everything until the end"



📸 Stage winner and overall leader atop St. Jure ⛰️ pic.twitter.com/SH1iK7sThN — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) April 19, 2018

Pogačar in Novak napadla in odpadla

Vzpon na Svetega Jureta, dobrih 28 kilometrov dolg vzpon s povprečnim naklonom 5,9 odstotka, je prinesel obračun najboljših hribolazcev, na začetku sta nekaj kilometrov z njimi vztrajala tudi mlada Slovenca Tadej Pogačar in Domen Novak. Od štirinajsterice je prvi odpadel Pogačar, kmalu za njim še Novak.

"V prvi polovici etape je bilo dirkanje zelo defenzivno, ko smo prišli do zadnjega vzpona, smo nadzorovali tempo, 'Kosta' se je vzpenjal zelo pametno, prvo selekcijo opravil 10 kilometrov do cilja, nato je počakal na skupino štirih kolesarjev in pred ciljem spet napadel. Na žalost mu ni uspelo priti samemu v cilj, a etapo je dobil in to je najpomembnejše," pa je etapo povzel športni direktor Bahrain Meride Gorazd Štangelj.

🇭🇷 #TourOfCroatia2018



🎥 Check out #BAHRAINMERIDA🇧🇭 Sports Director Gorazd #Štangelj's overview about today's triumph of @siutsou and enjoy the panoramic view atop St. Jure ⛰️ pic.twitter.com/Dk6aehN0Cc — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) April 19, 2018

Sivcov je dobrih 10 kilometrov pred ciljem z napadom razredčil skupino, ostali so samo štirje kolesarji, ki so etapo tudi končali na vrhu. Weening se je naprej odpeljal pet kilometrov kasneje in vztrajal sam v ospredju do 1,6 kilometra od ciljne črte, ko sta se izkušena kolesarja spet znašla skupaj. Sprint navkreber je na koncu pripadel Belorusu, ki je tako na najboljši poti do ubranitve skupne zmage Bahrain-Meride, ki jo je lani osvojil Italijan Vincenzo Nibali.

Sivcov ima po polovici dirke osem sekund prednosti pred Weeningom in 47 pred Gidičem, Rogina zaostaja eno minuto in šest sekund.

Stage 3 has started in Trogir. Meanwhile our official tour operator @uniline_croatia is already on final part of the course on Biokovo :) #TourOfCroatia2018 #TOC2018 pic.twitter.com/s9RBUCzu3P — Tour of Croatia (@Tour_of_Croatia) April 19, 2018

Kolesarje v petek čaka nekoliko lažja etapa med Starigradom in Crikvenico, v soboto pa jih čaka kraljevska etapa z zaključnim vzponom na Učko, ko bo tudi znan končni zmagovalec. V nedeljo je namreč le še ravninska etapa s ciljem v Zagrebu.