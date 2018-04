Mohorič napadel pred ciljem, a ni zdržal

dirka po Hrvaški, 2. etapa

Najdaljša etapa letošnje kolesarske dirke po Hrvaški med Karlovcem in Zadrom je minila v znamenju vetra, zaradi katerega so prireditelji ustavili kolesarje, napada Mateja Mohoriča na ulicah Zadra ter zmage Romuna Eduarda Michaela Grosuja iz ekipe Nippo-Vini Fantini, ki je tudi novi vodilni.

Mohorič, član Bahrain-Meride, se je za napad odločil 4,5 kilometra pred koncem 234 kilometrov dolge etape. Na zavitih ulicah Zadra mu je šlo dobro, a je bil sam proti za njim razbiti glavnini vseeno prekratek. Manjša skupina ga je ujela kilometer pred koncem.

Grosu je v sprintu premagal Italijana Giacoma Nizzola (Trek) in Riccarda Minalija (Astana). Mohorič je bil sedmi, med deseterico je na devetem mestu končal še en Slovenec Marko Kump (CCC Sprandi Polkowice).

Veter z Velebita ustavil kolesarje

Kolesarjem in prirediteljem dirke je danes delo otežilo vreme. Močan veter z Velebita je prireditelje prisilil v nevtralizacijo dirke. Na vrhu drugega kategoriziranega vzpona, tik pred dolgim spustom, so etapo ustavili in kolesarje dobrih 20 kilometrov počasi in v skupini peljali naprej. Ko je bilo dovolj varno, so jih spet ustavili, naprej spustili Nizozemca Petra Koninga, ki je ob prekinitvi etape bežal in je imel dve minuti prednosti, nato pa za njim še glavnino.

Zaradi strahu pred novimi sunki vetra so se ekipe z ambicijami po zaključnem sprintu takoj postavile na čelo in začele z močnim narekovanjem ritma. Šestnajst kilometrov pred koncem je bilo bega Koninga konec. Takoj sta sledila dva napada, ki sta bila že vnaprej obsojena na neuspeh, veliko bolj nevaren je bil Mohoričev poskus v zadnjem krogu po Zadru. V njem se je na tleh znašel torkov zmagovalec Niccolo Bonifazio iz Bahrain-Meride, ki jo na hrvaških cestah iz avtomobila kot športni direktor vodi Gorazd Štangelj.

Jon Božič je na petem mestu najboljši Slovenec. Foto: Vid Ponikvar

Božič med ubežniki, najboljši Slovenec v seštevku

Sicer pa je bil v današnji etapi spet med ubežniki Jon Božič, član Adrie Mobila, ki je v torkovi prvi etapi dobil vse tri vmesne sprinte in je po zaslugi časovnih bonusov zasedal drugo mesto v skupnem seštevku. Tudi danes je skočil med ubežnike, na drugem vmesnem sprintu je bil prvi in takrat virtualno prevzel skupno vodstvo.

Na koncu je v skupno vodstvo skočil Grosu, ki ima pred Nizzolom osem sekund prednosti in pred Minalijem deset. Najboljši Slovenec je Božič na petem mestu, zaostaja 12 sekund. Med deset sta še Žiga Jerman na sedmem mestu in Mohorič na osmem, oba zaostajata 18 sekund.

Precej bolj resen preskus kolesarje čaka v četrtek, ko jih čaka 134 kilometrov dolga etapa od Trogirja na Biokovo, kjer bo zaključni vzpon.