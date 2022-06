Sagan staknil koronavirus: Nimam simptomov in se počutim dobro, a ...

Za trikratnega svetovnega prvaka v cestnem kolesarstvu je zaradi okužbe pod vprašajem nastop na letošnji dirki po Franciji, ki se bo začela 1. julija v Koebenhavnu.

"Včeraj, po koncu sedme etape Tour de Suisse, sem pri zdravniku svoje ekipe TotalEnergies dobil test na covid-19. Žal je bil izvid pozitiven," je zapisal Sagan na družbenih omrežjih. Slovak je bil okužen s koronavirusom že v letih letih 2020 in 2021.

Yesterday, Saturday, after the finish of @tds stage 7, I was given a COVID-19 test by the @TeamTotalEnrg doctor. Unfortunately, it came out positive. I have no symptoms, and I feel well but I have to abandon the race. I thank you for your support and I will keep you posted. pic.twitter.com/5fIiTW3jQd