Rogličevega tekmeca povozil avto

Mikel Landa je lani iz Movistarja prestopil v vrste Bahrain Meride, v kateri je pet slovenskih kolesarjev. Njegov osrednji cilj je sloviti Tour in priprave so usmerjene v največjo dirko na svetu, na kateri bo zmago napadal tudi naš Primož Roglič.

Španec se je v soboto skupaj s prijateljem peljal v Alavi, kjer se je nesreča zgodila. Zadel ga je voznik osebnega vozila, ki je nato pobegnil. Policija je izvedla iskalno akcijo in povzročitelja nesreče izsledila. Na koncu so ga celo preiskovali še za eno nesrečo, ki se je pred tem zgodila v Burgosu in naj bi jo zakrivil prav on.

Lando so odpeljali v bolnišnico, od koder so prišle spodbudne novice, da s 30-letnim Špancem ni nič hujšega.

"Med treningom naju je od zadaj zadel avto. Prvi testi so pokazali, da je z mano vse v redu. Upam, da se bom kmalu vrnil na trening," je na družbenem omrežju napisal Landa.