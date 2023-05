Roglič po kaotični 5. etapi, v kateri se je tudi sam znašel na tleh, miri navijače

Avstralski kolesar Kaden Groves se je uspel izogniti vsem padcem v 5. etapi Dirke po Italiji in prvič zmagal v etapi Gira. Dan so zaznamovali številni padci, na tleh sta se znašla tudi Primož Roglič in Remco Evenepoel, ki je padel kar dvakrat.

Če zapišemo, da so kolesarji težko čakali na konec 5. etape Gira, ne bomo pretiravali. Slabo vreme in dež sta naredila svoje, ceste so bile spolzke in izredno nevarne, na karavano so pasti prežale na vsakem ovinku.

Prvi favorit za zmago na Giru Remco Evenepoel je prvič padel 152 kilometrov pred ciljem, potem ko se je umikal potepuškemu psu, ki je stekel na traso, drugič pa se je na tleh znašel dobra dva kilometra pred ciljem.

Padcem se ni mogel izogniti niti Primož Roglič, ki je padel dobrih sedem kilometrov pred ciljem, nato pa s pomočjo ekipe iskal priključek glavnini. Padec k sreči ni pustil posledic.

"Vse je okej, lahko bi bilo precej huje," je povedal na varnem v cilju. "Fantje so naredili izjemno delo, da so me potegnili nazaj do glavnine. Bila je smola, dobil sem udarec," je v pogovoru za Cycling Pro Net pojasnil Roglič in pokazal na okrvavljeno desno nogo.

V item padcu so bili udeleženi tudi nosilec rožnate majice Andreas Leknessund (Team DSM) ter sprinterji Fernando Gaviria (Movistar), Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) in Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), ki mu je na koncu kljub omenjenim težavam uspelo zmagati etapo.

Do novega padca je prišlo še v zaključku etape, kjer je padel Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team), s seboj pa odnesel tudi Andrea Vendrameja (AG2R Citroën Team), ki so ga s prizorišča odnesli na nosilih.

