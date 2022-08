Roglič bo kot lanski zmagovalec nosil startno številko 1. Foto: A.S.O./Charly López

Na startu v Utrechtu, ki gosti še tretjo tritedensko dirko (leta 2010 so gostili etapo Gira, leta 2015 pa dve etapi Toura), bo 23 ekip, kot zadnja se bo po rampi spustila osmerica ekipe Jumbo-Visma vključno s Primožem Rogličem, ki je zmagal na zadnjih treh izvedbah dirke in kljub poškodbi na Dirki po Franciji za prvega favorita velja tudi letos. Kot zmagovalcu lanske Vuelte mu pripada startna številka 1.

Foto: Jumbo-Visma

Jan Polanc (UAE Emirates) bo tretjič nastopil na Dirki po Španiji. Foto: UAE Team Emirates

Ostri zavoji, krožišča, 180-stopinjski ovinek

Trasa ekipne vožnje na čas je ravna kot palačinka, s 23 ovinki in ozkimi cestami pa izjemno tehnično zahtevna.

Uvodna etapa Vuelte se bo začela na prireditvenem prostoru Jaarbeurs, le nekaj korakov od ogromnega kolesarskega parkirišča blizu glavne postaje v Utrechtu. Večina trase je speljana vzporedno z najbolj znano kolesarsko stezo na Nizozemskem.

Kolesarji se bodo okoli središča mesta peljali obratno od smeri urnega kazalca. Na poti jih čakajo ostri ovinki. krožišča in 180-stopinjski ovinek na velikem krožišču v zeleni soseski Overvecht. Zatem se bodo kolesarji obrnili proti jugozahodu, se zapeljali čez Hogeweidebrug in Parkwijk.

Cilj etape je v bližini glavne postaje, kjer bodo pozneje pozdravili prvega etapnega zmagovalca letošnje Vuelte.

Glede na to, da gre za ekipni kronometer, bo čas ekipe enak času, ki ga bo ob prečkanju ciljne črte postavil peti kolesar iste ekipe. Vsi, ki bodo v cilj pripeljali v isti skupini, bodo dobili enak čas, medtem ko bodo kolesarji, ki bodo ciljno črto prečkali naknadno, deležni slabšega. Rdečo majico bo oblekel kolesar iz zmagovalne ekipe, ki bo prvi prečkal ciljno črto.

Spolzka uvodna etapa zgodovinske Vuelte 2019



Ekipni kronometer je bil na Vuelti nazadnje leta 2019, prav tako v prvi etapi. Zaradi vode iz bližnjega otroškega bazena, ki je zalila traso vožnje na čas, se je takrat na tleh znašlo več ekip, tudi Rogličeva Jumbo-Visma in UAE Tadeja Pogačarja.



Favorizirana Jumbo-Visma je z zaostankom 40 sekund osvojila šele 18. mesto, Roglič je v cilj pripeljal z raztrganim dresom, UAE Tadeja Pogačarja pa so bili še slabši, z minuto in sedmimi sekundami zaostanka, so se znašli šele na 21. mestu. Zaostanek se slovenskima asoma v nadaljevanju ni poznal, Roglič je dirko končal s skupno zmago in zeleno majico najboljšega po točkah, Pogačar pa s tretjim mestom in belo majico najboljšega mladega kolesarja.





Kaj prinaša 77. Dirka po Španiji?

Roglič je na četrtkovi spletni novinarski konferenci povedal, da si z ekipo trase še niso ogledali, da pa to nameravajo storiti pred etapo, ko bodo ceste že zaprte. V ekipi Jumbo-Visma so sicer v preteklih dneh na letališki stezi pilili finese ekipne vožnje na čas.

Uvodna etapa Vuelte se bo začela pozno popoldne, ob 18.30, ko bo startala španska ekipa Burgos-BH.

Naslednja se bo s starta podala natanko štiri minute pozneje in po istem vrstnem redu vse do Jumbo-Visme, ki bo startala ob 19.58. Nizozemska ekipa, ki ima v svojih vrstah olimpijskega prvaka v kronometru (Roglič) in tretjega v vožnji na čas z zadnjih olimpijskih iger (Rohan Dennis), je nesporni favorit za zmago prve etape.

Startni časi ekip na letošnji Dirki po Španiji: 18.30 BURGOS-BH (ŠPA) 18.34 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATER (BEL) 18.00 ISRAEL-PREMIER TECH (IZR) 18.42 GFC GROUPAMA – FDJ (FRA) 18.46 ARKEA – SAMSIC (FRA) 18.50 COFIDIS (FRA) 18.54 EUSKALTEL-EUSKADI (ŠPA) 18.58 EF EDUCATION - EASYPOST (ZDA) 19.02 BIKEEXCHANGE-JAYCO (AUS) 19.06 AG2R CITROEN (FRA) 19.10 BAHRAIN VICTORIOUS (BAH) 19.14 LOTTO SOUDAL (BEL) 19.18 ALPECIN - DECEUNINCK (BEL) 19.22 EQUIPO KERN PHARMA (ŠPA) 19.26 DSM (NIZ) 19.30 BORA - HANSGROHE (NEM) 19.34 EMIRATES (ZAE) – z Janom Polancem 19.38 ASTANA QAZAQSTAN (KAZ) 19.42 TREK - SEGAFREDO (ZDA) 19.46 INEOS GRENADIERS (VB) 19.50 QUICK-STEP ALPHA VINYL (BEL) 19.54 MOVISTAR (ŠPA) 19.58 JUMBO - VISMA (NIZ) – s Primožem Rogličem

