Roglič vodi, Pogačar v lov za pobeglimi sekundami

Po včerajšnjem uvodnem kronometru na Dirki po Baskiji čaka danes karavano 154,8-kilometrska etapa, razgibana od Zalla do Sestaa. 15 kilometrov pred ciljem bodo kolesarji zagrizli v klanec 2. kategorije na Asturiano, za zaključek pa jih čaka še 800-metrski vzpon s 7.4-odstotnim naklonom do cilja, ki je v Sestau.

Vrhunci 1. etape Dirke po Baskiji:

Po prvi etapi Dirke po Baskiji vodi Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki ima pred rojakom Tadejem Pogačarjem (UAE) na 5. mestu 28 sekund prednosti. To je prvi neposredni obračun dveh najboljših kolesarjev na svetu v tej sezoni, in čeprav so oči res uprte prav vanju, pa oba opozarjata, da so na dirki še drugi, ki bi se lahko vmešali v boj za sam vrh.

Profil 2. etape Dirke po Baskiji (155 km, dva vzpona 3. kategorije, vzpon 2. kategorije 15 km pred ciljem in zaključek navkreber (7.4-odstotni naklon):

Roglič, ki je včeraj na uvodnem kronometru postavil najhitrejši čas (17.17), bo danes vozil v rumeni majici vodilnega, medtem ko bo Pogačar oblekel pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih (3 točke), saj je bil včeraj najhitrejši v začetnem vzponu na Santo Domingo, kjer so kolesarji premagovali 2.6-kilometrsko traso navkreber.

V majici najboljšega mladega kolesarja bo danes dirkal Pogačarjev ekipni kolega, 23-letni Brandon McNulty iz Arizone, ki je včeraj zmago na kronometru zgrešil za samo dve sekundi.

Tadej Pogačar, ki je z zaostankom 28 sekund po 1. etapi na 5. mestu, bo danes vozil v pikčasti majici najboljšega na gorskih ciljih. Foto: Guliverimage

Druga etapa se bo začela ob 13.37, kolesarji pa bodo cilj dosegli okrog 17.30. Vremenoslovci napovedujejo rahel dež in temperature okrog osem stopinj Celzija.

Dirka se bo končala v soboto s kraljevsko etapo s kar sedmimi kategoriziranimi vzponi.

Profil 6. etape Dirke po Baskiji: