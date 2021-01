Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

34-letni nizozemski kolesar Robert Gesink, moštveni kolega Primoža Rogliča pri ekipi Jumbo-Visma, je v pogovoru za nizozemski medij AD spregovoril o svojih kolesarskih začetkih in prepričanju nekaterih, da je za uspeh v kolesarstvu potrebna uporaba nedovoljenih poživil.

Ko je leta 2005 vstopil v svet profesionalnega kolesarstva, je bil doping pomemben del tega športa in številni kolesarji so bili po besedah Roberta Gesinka prepričani, da je uporaba prepovedanih sredstev sestavni del poti, ki vodi do vrhunskih rezultatov.

V pogovoru za nizozemski AD je dejal, da bi bilo sicer lepo, če bi v svoji karieri dosegel še več, a je ponosen na svoje pretekle dosežke, med katerimi je tudi skupno 5. mesto na Dirki po Franciji leta 2010. "Na začetku svoje kariere sem sprejel drugačne odločitve kot nekateri drugi," je namignil.

Na podvprašanje, ali govori o odločitvah, povezanih z dopingom, je Gesink odgovoril pritrdilno. "Da, ko sem sam postal profesionalec, je bilo to (doping, op. a.) precej bolj pogosto, kot je danes."

Na dodatno vprašanje, ali je sam kdaj razmišljal o tem, da bi posegel po nedovoljenih poživilih, je odgovoril: "Enkrat sem razmišljal o tem, a dlje od tega nisem prišel. K sreči so me obkrožali pravi ljudje."

Gesink med proslavljanjem etapne zmage na Dirki po Španiji leta 2016 Foto: Guliverimage/Getty Images

34-letni Nizozemec, ki se je zadnja leta ustalil kot dragocen pomočnik Primoža Rogliča, ima v svoji zbirki kopico izstopajočih rezultatov. Poleg že omenjenega 5. mesta na francoskem Touru je Gesink leta 2007 Dirko po Poljski končal na drugem mestu, drugi pa je bil tudi na etapni dirki od Tirenskega do Jadranskega morja leta 2011.

Leta 2011 je zmagal na Dirki po Omanu, leto pozneje se je proslavil kot zmagovalec Dirke po Kaliforniji, leta 2016 pa se je vpisal še med etapne zmagovalce španske Vuelte.