Razkrite Pogačarjeve karte?

Znano je, kje naj bi sezono začel prvi mož na lestvici UCI (Mednarodna kolesarska zveza) Tadej Pogačar in kakšen naj bi bil njegov koledar v letu 2024. Osrednja cilja slovenskega kolesarskega šampiona bosta Tour de France in olimpijske igre.

Po poročanju portugalskega medija A Bola naj bi Tadej Pogačar sezono začel 10. februarja na portugalski klasiki Figueira Champions Classic in večdnevni dirki Volta ao Alarve, ki bo potekala med 14. in 18. februarjem.

Sprva so se pojavljala namigovanja, da bi sezono lahko začel v Španiji 12. februarja na klasiki Jaen Paraiso Interior, a se očitno stvari spreminjajo. Osrednja cilja naj bi bila še vedno Tour de France in olimpijske igre v Parizu.

Vir, na katerega se sklicujejo pri A Bola, je razkril tudi naslednje preizkušnje, ki naj bi se jih slovenski kolesarski zvezdnik v letu 2024 udeležil: Pariz–Nica (3.–10. marec), klasika Milano–San Remo (16. marec), klasika E3 (22. marec), Dirka po Flandriji (21. marec), klasika Amstel Gold Race (14. april) in Valonska puščica (17. april), pred Tourom pa naj bi nastopil še na obeh preizkušnjah za državno prvenstvo, ki bosta 21. in 23. junija.

Ob takšnem koledarju si težko predstavljamo, da bi maja vrinili še Dirko po Italiji, saj bi bil Pogačarjev koledar posledično zelo natrpan. Obstajala naj bi tudi možnost, da se udeleži dirke Po Sloveniji med 12. in 16. junijem.

Po koncu olimpijskih iger bosta zanj zanimiva evropsko (Limburg, od 11. do 15. septembra) in svetovno prvenstvo (Zürich, od 21. do 29. septembra).