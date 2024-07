Dirka po Franciji se seli v Pireneje, kjer bo danes na sporedu prva od dveh zahtevnih pirenejskih etap. Štirinajsta etapa bo kolesarje peljala od Pauja, kjer je bil v petek cilj etape, do vrha Pla d'Adeta (151,9 km). Karavano čakajo trije klanci v zadnjih 80 kilometrih, vključno s ciljnim na Pla d'Adet, ki je dolg 10,6 kilometra in ima 7,9-odstoten povprečni naklon. Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.05, od 13.20 pa bo šlo zares. Kolesarje v cilju pričakujemo okoli 17.30.

Oba glavna favorita zagotavljata, da so Pireneji teren, ki jima zelo ustreza. Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki ima pred Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) 1:06 minute prednosti, pred Jonasom Vingegaardom (Visma | Lease a Bike) pa 1:14 minute, je v preteklih dneh že večkrat dejal, da komaj čaka na prave gorske etape.

Profil trase v 14. etapi Dirke po Franciji:

Čeprav je zaradi okužbe s covidom-19 včeraj brez pomembnega pomočnika ostal Juana Ayusa, verjame, da mu bosta tudi Joao Almeida in Adam Yates v gorah v zadostno oporo. "Pred Tourom nisem bil prepričan, katere klance bomo vozili, ampak zdaj, ko sem preveril traso, sem ugotovil, da gre za klance, ki jih poznam. Zelo se že veselim," je bil pred zahtevnim vikendom optimističen Pogačar.

Tudi Vingegaardu se ob pogledu na traso smeji. "Prihajamo na teren, ki mi nekoliko bolj ustreza, zato se veselim prihodnjih dni. Počutim se zelo dobro," sporoča Vingegaard, zmagovalec zadnjih dveh izvedb Toura.

Na trasi od Pauja do vrha Pla d'Adeta bodo kolesarji prevozili 151,9 kilometra in štiri tisoč višinskih metrov, vzponi jih čakajo v zadnjih 80 kilometrih.

Najprej bodo zagrizli v sloviti Col du Tourmalet na nadmorski višini 2.115 metrov. Klanec ekstra kategorije (HC) je dolg 19 kilometrov in ima 7,4-odstotni povprečni naklon. Na 123. kilometru trase bodo kolesarji dosegli vrh vzpona na Hourquette d’Ancizan (2. kat, 8,2 km, 5,1-odstotni povprečni naklon) in nazadnje še ciljni klanec na Pla d’Adet. Tudi ta je označen kot vzpon ekstra kategorije, kar je oznaka za najbolj zahteven klanec. Ciljni klanec bo dolg 10,6 kilometra in ima 7,9-odstoten povprečni naklon.

Pogačar bo torej tudi danes vozil v rumeni majici vodilnega, pikasto majico najboljšega na gorskih ciljih pa bo znova posodil Norvežanu Jonasu Abrahamsenu iz ekip Uno-X Mobility. Evenepoel bo v beli majici najboljšega mladega kolesarja, Biniam Girmay (Intermarché - Wanty) pa v zeleni majici najboljšega po točkah.

Primož Roglič je zaradi posledic padca v četrtkovi etapi odstopil.

