Pred Rogličem in druščino nov izziv, "dedek" Valverde ne ve, ali je sposoben zmage

Čeprav so na tritedenskih dirkah običajno ponedeljki rezervirani za prost dan, pa bodo kolesarji na Dirki po Španiji namesto počitka spet grizli v klanec. V 15. etapi jih čaka 144 kilometrov, dva gorska cilja I. kategorije, za zaključek pa še gorski cilj najtežje kategorije na 1690 metrov visoki Alto de La Cubilla Lena s povprečnim naklonom 6,2 odstotka, a s kar 17,8 kilometra do samega vrha. Etapa se bo začela ob 13.25, kolesarji pa naj bi cilj dosegli okrog 17.30.

Po včerajšnji etapi trdno v rdečem sedlu ostaja Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki se je včeraj veselil etapne zmage klubskega kolega Seppa Kussa. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je še vedno tretji v skupni razvrstitvi, a je v primerjavi z Rogličem izgubil kar 40 sekund in za njim zaostaja tri minute in 42 sekund.

Mladi Pogačar, ki na svoji prvi tritedenski dirki kaže nadpovprečne predstave, vodi v posebni razvrstitvi za najboljšega mladega kolesarja. Pred najbližjim zasledovalcem Miguelom Angelom Lopezom iz moštva Astana je ubranil 17 sekund prednosti.

Profil 15. etape na Vuelti:

Odlično se je včeraj počutil španski veteran Alejandro Valverde (Movistar). Šest kilometrov pred gorskim ciljem na Santuario del Acebo je napadel in sledil mu je lahko samo Roglič, ki ima pred Špancem dve minuti in 25 sekund prednosti. Aktualni svetovni prvak in nosilec rdeče majice sta v cilj pripeljala z istim časom na 8. in 9. mestu.

Valverde pričakuje, da se bo danes spet udaril z Rogličem. "Morda za drugo mesto, morda za vodstvo. Bomo videli," je dejal "dedek", kot ga je po etapi označil eden od španskih novinarjev. "Dedek, nisi še rekel zadnje besede," se je pošalil novinar, Valverde pa je ujel žogico in mu prikimal: "Ne, dedek še ni rekel zadnje besede."

Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Valverde je z 39 leti najstarejši na letošnji Vuelti. Zanimivo je, da je, ko je Dirko po Španiji dobil leta 2009, takrat 19-letni Roglič še skakal na smučeh, 11-letni Pogačar, najmlajši na letošnji Vuelti, pa je šele začenjal svojo kolesarsko pot.

"Ne vem, ali sem sposoben zmagati na Vuelti, se bom pa od zdaj boril za prvo ali drugo mesto," je napovedal borbeni Valverde. Na zmagovalnem odru zadnje dirke Grand Toura v sezoni je nazadnje stal leta 2014, ko je z minuto in 50 sekundami zaostanka dirko končal na 3. mestu. Slavil je še en Španec Alberto Contador (Tinkoff-Saxo), medtem ko je bil Chris Froome (Sky) drugi.