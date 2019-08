Pred gorskimi kolesarji (tudi na e-kolesih) v Kanadi vrhunec sezone

Prvenstvo se bo začelo v sredo in bo trajalo do nedelje. Začelo se bo v sredo s štafeto, ki bo minila brez Slovencev. V petek bodo kvalifikacije v spustu, v soboto kros za obe članski kategoriji ter v nedeljo finale v spustu.

Žabjek in Hrastnikova sta najhitrejša slovenska spustaša zadnjih let. Oba sta imela v tej sezoni nekaj težav s poškodbami, a sta se oba uspešno vrnila v karavano najhitrejših v spustu z gorskimi kolesi. Upata pa, da bosta v pravi formi tudi za vrhunec sezone v Kanadi.

Hrastnikova: Glava je že pripravljena

Hrastnikova je v tej sezoni imela težave po padcu in pretresu možganov, kasneje pa še zaradi gležnja. "Glava je že pripravljena, s tem nimam težav. Gleženj še ni čisto v redu. Zadnjič na treningu sem še padla in se udarila v križ. Bolečine v gležnju me kar ovirajo. Na zadnjih dirkah sem imela fizioterapevta. Zelo boli, ko kam zadenem, malo bolj nerodno pristanem. Ne razmišljam o rezultatu. Vem, da sem tam, z najboljšimi. Nameravam odpeljati najbolje, kot bo možno. Na SP grem neobremenjeno," je napovedala Hrastnikova.

Jure Žabjek se je v zadnjih letih na največjih dirkah znal zbrati in iztisniti iz sebe maksimum. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi Žabjek je moral zaradi poškodbe leve roke izpustiti dve dirki, po vrnitvi je pokazal dobro vožnjo v kvalifikacijah ter nekoliko slabšo v finalu. V zadnjih letih se je na največjih dirkah znal zbrati in iztisniti iz sebe maksimum.

Gomilšček si je mesto v reprezentanci pridirkal z drugim mestom na zadnjem svetovnem pokalu med mladinci v Val di Soleju.

Žakljeva računa na boj za deseterico

V krosu bo na SP dirkala le Žakljeva. Idrijčanka ima na Mont-Sainte-Anne lepe spomine, saj je bila leta 2010 deseta na svetovnem prvenstvu med mlajšimi članicami, petkrat je končala v prvi deseterici na dirkah svetovnega pokala. V tej sezoni je nekajkrat pokazala dobre predstave, na dober dan in boj za deseterico računa tudi tokrat.

Premiero bodo dočakali tudi e-kolesarji

V sredo bo premierno na SP dirka z električnimi kolesi. Za nastop so se odločili nekateri nekdanji zvezdniki gorskokolesarskega športa. Na startnem seznamu so dvakratni olimpijski prvak, petkratni svetovni in evropski prvak Francoz Julien Absalon, olimpijski, svetovni in evropski prvak Čeh Jaroslav Kulhavy, švicarski specialist za maratone Christoph Sauser in mnogi drugi.

Ferenčaku pa bo pripadla čast, da kot prvi Slovenec nastopi na SP z električnimi kolesi, ki postajajo vedno bolj priljubljeni.

Ferenčak je o nastopu začel razmišljati bolj zaradi šale, ki pa se je na koncu spremenila v resničnost. "V ekipi sem se šalil, da bom šel dirkat, če mi bodo dali kolo. Rok za prijavo smo zamudili. A sem stopil v stik z organizatorji, poslali so mi povezavo do prijave in uspelo se mi je prijaviti. Sicer nisem dobil uradne potrditvene e-pošte, a naj bi se dalo dirkati. Če mi bodo pustili startati, bom startal," je v šali pojasnil Ferenčak in priznal, da se o formatu dirke resno še ni pozanimal. Ve, da bo krog dolg okrog sedem kilometrov, dirka pa bo trajala med uro in pol ter dvema urama.