Poškodbe so prehude, Primož Roglič se umika z Dirke po Franciji

Primož Roglič je včeraj grdo padel dobrih 12 kilometrov pred ciljem 12. etape Dirke po Franciji, ko je naletel na Kazahstanca Aleksaja Lucenka (Astana), ki je padel zaradi stika z betonskim otokom sredi cestišča. Roglič je silovito zavrl, a se padcu ni mogel izogniti. V cilj je pripeljal v spremstvu ekipnih kolegov z 2:27 minute zaostanka za zmagovalcem Biniam Girmayem, a je bilo že včeraj jasno, da se je poškodoval.

Primož Roglič underwent careful examination by our medical team after yesterday’s stage and again this morning. The decision has been taken that he will not start today, to focus on upcoming goals.



We wish you a speedy recovery Primož 🙏🏻