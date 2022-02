Pogačar pred prvo oviro sezone

Eden glavnih tekmecev Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) bo zmagovalec dirke leta 2020 Adam Yates (Ineos Grenadiers), a ne bo edini. Od preostalih kandidatov za visoka mesta velja omeniti še Nizozemca Toma Dumoulina, Francoza Romaina Bardeta in Rusa Aleksandra Vlasova.

Novinarska konferenca pred začetkom Dirke po Združenih arabskih emiratih. Foto: UAE Tour

23-letni Pogačar, ki sezono začenja kot kolesarska številka ena, je pred novo sezono samozavesten. "Zadnji meseci so bili skoraj popolni. Seveda je manjši udarec predstavljala okužba z novim koronavirusom, ampak na srečo ni zmotila mojih priprav. Počutim se dobro, res sem navdušen in motiviran pred začetkom sezone," je povedal na tiskovni konferenci pred začetkom dirke, ki so se je udeležili še Dumoulin, Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Nizozemec Dylan Groenewegen (Team BikeExchange - Jayco), ki mu bo do etapnih zmag skušal pomagati slovenski kolesar Luka Mezgec, in Britanec Mark Cavedish (Quick-Step Alpha Vinyl Team).

Kolesarje čaka sedem etap, odločilni bosta 4. in 7. etapa z gorskim ciljem na Džebel Džajs oz. Džebel Hafit. Štiri etape bodo ravninske, v šesti karavano čaka kratek, zgolj devetkilometrski kronometer.

Preberite še: