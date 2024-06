Po težki bolezni umrl nekdanji predsednik KZS

Po težki bolezni je preminil Tomaž Grm, dolgoletni predsednik Kolesarske zveze Slovenije in član kluba Bam.bi, so prek spletnih omrežij sporočili iz kluba. Grm je kolesarsko zvezo vodil od leta 2012 do 2021, v času, ko so je tudi začel rezultatski razcvet slovenskih tekmovalcev. Bil je tudi direktor Butan plina.