V živo: Pogačar mora le še varno priti do Novega mesta

Tadej Pogačar in preostali kolesarji na dirki Po Sloveniji so začeli s peto, zadnjo etapo letošnje slovenske pentlje. Njegova nedeljska naloga je, da zeleno majico varno pripelje od Ljubljane do Novega mesta, saj ima v skupnem seštevku dovolj prednost pred najbližjim zasledovalcem, ki je hkrati njegov moštveni kolega pri UAE Emirates, Diegom Ulissijem.