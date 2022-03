Po drami in oživljanju se je iz bolnišnice oglasil italijanski kolesar

Član Bahrain Victorious Sonny Colbrelli je bil nesrečnik ponedeljkove prve etape Dirke po Kataloniji. Njegovo telo je doživelo kolaps. Zmagovalec lanske izvedbe prestižne klasike Pariz-Roubaix se je zgrudil in bil nezavesten.

Morali so ga oživljati in mu masirati srce. Po 45 minutah pomoči so ga z rešilnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer mu zagotavljajo dodatno oskrbo. Zvečer se je z evropskim prvakom pogovarjal novinar italijanske Gazzette, ki mu je Colbrelli povedal naslednje: "V bolnišnici sem, počivam in se ničesar ne spomnim. Le tega, da sem prečkal ciljno črto, se ustavil, spil nekaj vode in se zgrudil. Nato pa praznina, zbudil sem se v bolnišnici. Zdaj sem tukaj, spremljajo me. Veliko strahu je bilo prisotnega, a že razmišljam, kdaj se bom lahko vrnil v peloton."