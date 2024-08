Philipsenu četrta etapa Renewi Toura, v zadnjem kilometru grd padec

Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke Renewi Tour, ki spada v svetovno serijo. Na trasi od Oostburga do Aalterja (178,5 km) je bil najboljši po sprintu glavnine, ki pa je bila zaradi padca precej razredčena. Slovenski as Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) je etapo sklenil na 69. mestu.

Pravih presenečenj v etapi ni bilo. Že pred začetkom je bilo pričakovati sprint glavnine, ki je nadzorovala ubežnike, zadnjega med njimi Belgijca Driesa De Bondta (Decathlon AG2R), ki je napadel okoli 13 km pred ciljem, pa je ujela nekaj km pred ozkimi in tehnično zahtevnimi cestami do cilja.

V zadnjem kilometru in pol je prišlo do grdega padca bolj pri začetku glavnine. Na tleh se je znašlo precej kolesarjev, kar je vplivalo tudi na zaključni sprint.

V njem je bil najboljši Philipsen za svojo jubilejno 50. zmago v karieri in osmo letos. Potem ko je Italijan Jonathan Milan (Lidl-Trek) na Renewi Touru dobil prvo in tretjo etapo pred Philipsenom, je tokrat na svoj račun prišel Belgijec. Milan je bil danes le osmi.

Drugo mesto je pripadlo evropskemu prvaku Francozu Christophu Laportu (Visma-Lease a Bike), tretje pa Belgijcu Arnaudu De Lieju (Lotto Dstny). Edini slovenski predstavnik Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) je zasedel 69. mesto in etapo po pravilu zadnjih treh kilometrov končal s časom glavnine.

V skupnem seštevku je na vrhu ostal Belgijec Alec Segaert (Lotto Dstny), ki ima sedem sekund naskoka pred Američanom Magnusom Sheffieldom (Ineos Grenadiers) in 11 pred tretjeuvrščenim Norvežanom Tobiasom Fossom (Ineos Grenadiers). Mohorič je izgubil eno mesto in je zdaj 26. (+0:48).

V nedeljo bo na vrsti še zahtevna zadnja etapa od Menena do Geraardsbergna (202,7 km) s številnimi tlakovanimi odseki. Gre za razgibano traso z nekaj kultnimi krajšimi klanci, kot so Paterberg, Knokteberg in Kapelmuur.

Preberite še: