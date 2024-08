Tatovi odnesli šest neprecenljivih koles, tudi Mohoričevega

Iz Shimano Experience Center na Nizozemskem so tatovi odnesli šest koles svetovnih zvezdnikov, tudi kolo Mateja Mohoriča, s katerim je dobil 19. etapo lanske dirke po Franciji in takrat jokal od sreče in čustev.

To je bila tista etapa, na kateri je Mohorič jokal od sreče. Foto: Reuters V nizozemskem Valkenburgu, ki gosti svetovno znano kolesarsko dirko Amstel Gold Race, so tatovi vlomili v Shimano Experience Center, razstavni prostor podjetja Shimano o kolesarstvu, ribištvu in veslanju, ter odnesli šest koles svetovnih kolesarskih zvezdnikov, ki so bili tam krajši čas na ogled. "Šest nezamenljivih koles so ukradli iz našega centra v Valkenburgu," je Shimano Experience Center objavil na svojih družabnih omrežjih. "Kolesa, ki so bila ukradena, so del kolesarske zgodovine. Če imate kakšne informacije o tatvini ali boste videli, da jih kdo želi prodati, obvestite policijo."

Ukradena kolesa:



Canyon Aeroad CFR—WC (Mathieu van der Poel, z dirke Liege-Batogne-Liege)

Pinarello Dogma (Egan Bernal)

Scott Foil (Fabio Jakobsen)

Specialized S-Works (Julian Alaphilippe, z dirke po Franciji 2019)

Merida REACTO Team Pearl Design (Matej Mohorič)

Specialized S-Works Venge (Peter Sagan, z dirke po Franciji 2020)