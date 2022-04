Pazljivost za Rogliča

Tretja etapa od Laudia do Amurrija se bo začela ob 12.57 in bo dolga 180 kilometrov. Čeprav sta uvodna in zaključna kraja na nadmorski višini 140 oziroma 221 metrov, bo trasa zelo razgibana. Kategoriziranih bo pet klancev in nobeden od teh ne bo dolg, a se bodo kolesarji praktično vseskozi peljali navkreber in nato spuščali. Ravninskih odsekov ni veliko, zato lahko pričakujemo dinamično dogajanje.

Na prvi gorski cilj, ki bo na 22. kilometru, se bodo začeli vzpenjati takoj po štartu. Čeprav je kategoriziran del dolg 4,5 kilometra in je naklonina 5,7-odstotna, pa bo cesta šla navkreber že vse od kilometra nič.

Foto: La FlammeRouge

Ključno dogajanje bo v drugem delu, ko bosta sledila dva kroga. In v tem delu bodo štirje gorski cilji. Dva se namreč dvakrat ponovita. Eden bo III. (Opellora 1,1 km – 13,1-odstotni naklon), drugi II. (Ozeka 3,6 km – 7,3-odstotni naklon) kategorije. Vendar bodo selekcijo predstavljali tudi nekategorizirani klanci. Približno pet kilometrov do cilja bo sledil še eden (Lezama), ki je sicer dolg le pet kilometrov, povprečni naklon pa bo 9,8-odstoten.

Pazljivost vodilnega Primoža Rogliča zatorej na takšni trasi ne bo odveč. Zlasti, ker brani rumeno majico vodilnega. V skupnem seštevku ima prednost petih sekund pred Belgijcem Remcom Evenepoelom, naslednji konkurenti za skupno zmago pa zaostajajo 18 ali več sekund. Zato lahko danes pričakujemo, da bodo želeli nekoliko ponagajati našemu šampionu, ki pa ne bi smel imeli težav pri branjenju napadov, saj je, kot je videti, sam zelo dobro pripravljen, povrhu vsega ima ob sebi kakovostno zasedbo, ki mu krije hrbet.