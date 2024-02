Olimpijski kolesarski prvak zbolel za rakom

Šestkratni olimpijski in že tekmovalno upokojeni kolesarski prvak, Britanec Chris Hoy, je razkril, da je zbolel za rakom. Kljub temu je nekdanji tekmovalec na velodromu, kjer je osvojil tudi enajst naslovov svetovnega prvaka, optimističen in pozitiven glede prihodnosti.

Sedeminštiridesetletni Chris Hoy je na Instagramu objavil, da se trenutno zdravi, tudi s kemoterapijami, "vse pa poteka dobro in da se ta čas dobro počuti". Dodal je, da mogoče "to ni več novica", saj so mu raka odkrili že lani, kar je bil zanj velik šok. Izpostavil je veliko hvaležnost svojim najbližjim, ki mu stojijo ob strani v teh težkih časih, prav tako pa zdravstvenemu osebju, ki skrbi zanj.