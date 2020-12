Odpadajo že dirke leta 2021: Antalyja prečrtana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolesarske dirke po Antalyi v Turčiji v prihajajočem letu ne bo. Kot poroča kolesarski portal cyclingnews, so se prireditelji za odpoved odločili preventivno zaradi pandemije novega koronavirusa.

Predstavnik dirke je za portal pojasnil, da je bila odločitev, ki so jo sprejeli v sodelovanju s tamkajšnjo kolesarsko zvezo in ministrstvom za šport, ostra, vendar v teh razmerah edina pravilna, saj morajo gledati predvsem na varnost.

Dirka bi morala biti na sporedu med 11. in 14. februarjem 2021, na njej pa so nameravali nastopiti tudi kolesarji šestih ekip svetovne serije (DSM, Astana, UAE Emirates, Israel Start-Up Nation, Deceuninck Quick Step in Movistar).

