Nekdanji kolesar Adrie van der Poel je v intervjuju za revijo Helden izrazil prepričanje, da bi bilo za njegovega sina bolj smotrno, če bi se eno sezono posvetil zgolj eni kolesarski disciplini, v tem primeru gorskemu kolesarstvu, ciklokros in cestno kolesarstvo pa začasno postavil na stranski tir. To bi bilo zanj bolje tako glede kvalifikacij na dirke in manj obremenjujoče za telo.

"Morda bi bilo pametno, če bi se v sezonah 2022 in 2023 odpovedal gorskemu kolesarstvu in se mu potem povsem posvetil v olimpijski sezoni, cestno kolo pa tisto leto pustil pri miru," predlaga Van der Poel.

Že v uvodni etapi letošnjega Gira je oblekel rožnato majico vodilnega. Foto: Reuters

"Zaradi kombinacije treh kolesarskih disciplin je bil njegov urnik zadnja leta precej zaseden. Ne v številu tekmovalnih dni, ampak bolj v smislu priprave. Težko je na hitro menjavati discipline v krajšem obdobju, saj to vključuje precej prilagoditev. Ko si na gorskem kolesu, je položaj na kolesu povsem drugačen kot sicer, poleg tega na teh dirkah poteka velik boj za štartne položaje, zato moraš, če ne tekmuješ na veliko dirkah, štartati iz ozadja," razmišlja Adri Van der Poel.

Tokijske olimpijske sanje so se van der Poela hitro razblinile. Foto: Guliverimage

Razkril je še, da se o olimpijskih igrah leta 2024 še niso pogovarjali, je pa izrazil prepričanje, da Mathieu najbrž po malo še vedno razmišlja o tem, kaj se je zgodilo v Tokiu.

Potem ko je bil eden od favoritov za zlato olimpijsko medaljo v krosu, je MVDP na enem od zahtevnih odsekov proge napačno ocenil prehod in se namesto za skok odločil, da se z balvana zapelje s kolesom, saj je predvideval, da bo tam klančina, tako kot na ogrevanju, in pri tem grdo padel, zaradi poškodbe hrbta pa izpustil kar nekaj dirk v začetku letošnje sezone. Olimpijski naslov je takrat pripadel Britancu Tomu Pidcocku.

"Ravno zato še ne razmišlja o pristopu k olimpijskim igram v Parizu, čeprav ne izključujem možnosti, da bo tam ponovno poskusil," je še namignil oče nizozemskega zvezdnika, ki je navduševal tudi na letošnji Dirki po Italiji. Tako po rezultatski plati kot zabavljač.