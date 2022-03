Etapa, dolga dobrih 161 kilometrov, je že pred zaključnim vzponom vsebovala dva gorska cilja prve kategorije. A odločitev je vendarle prišla na zadnjem, več kot 11 kilometrov dolgem klancu. Dobrih osem kilometrov pred ciljem je napadal O'Connor, ki ni imel resnejšega tekmeca.

V gore z 10 sekundami prednosti pred Ayusom

V zadnjih kilometrih ga je poskušal ujeti Marc Soler (UAE Emirates), a je v zadnjem kilometru omagal, prehitela ga je skupina, v kateri sta bila najmočnejša Juan Ayuso (UAE Emirates) in Kolumbijec Nairo Quintana. V skupini, ki je za O'Connorjem zaostala šest sekund, so bili še Kolumbijec Sergio Higuita, Portugalec Joao Almeida, Nizozemec Wout Poels, Italijan Julio Ciccione, Norvežan Tobias Halland Johannessen in Francoz Guiullame Martin.

V skupnem seštevku ima pred četrtkovo novo zahtevno gorsko preizkušnjo O'Connor deset sekund prednosti pred Ayusom in 12 pred Quintano.

Vodilni po dveh etapah Norvežan Jonas Iversby Hvideberg je zaostal že na prvem vzponu, najboljšim ni mogel slediti niti eden od favoritov Nizozemec Tom Dumoulin, ki je zaradi zdravstvenih težav odstopil, na zadnjem klancu pa je odpadel tudi Britanec Simon Yates, ki je po torkovem padcu in zaostanku želel nadoknaditi zamujeno, a bil za to premalo močan.

Sonny Colbrelli okreva v Gironi. Foto: Guliverimage

Colbrelli okreva po srčni aritmiji

V ponedeljek se je v cilju prve etape zgrudil Italijan Sonny Colbrelli, ki zdaj okreva v bolnišnici, včeraj pa so iz njegovega moštva Bahrain Victorious sporočili, kaj se mu je pravzaprav sploh pripetilo. "Sonny je utrpel srčno aritmijo in je potreboval defibrilacijo," so razkrili. Trenutno stanje Italijana je "dobro in stabilno", a ostaja na opazovanju v bolnišnici v Gironi. Preden ga odpustijo, bo moral opraviti še nekaj testov.

Preberite še: