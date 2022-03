Polanc že v prvi etapi med najboljšimi

V Riccioneju pri Riminiju se je začela 37. kolesarska dirka Mednarodni teden Coppija in Bartalija. Od Slovencev na njej nastopa le Jan Polanc, ki je kapetan ekipe Uae Emirates, ki se bo poskušal zoperstaviti slovitim imenom, kot so med drugimi nekdanja zmagovalca Toura Britanca Chris Froome in Geraint Thomas ter Italijan Vincenzo Nibali.

V prvi, razgibani (podobne so vse, klancev najvišje kategorije pa ni) etapi sta mu bila od omenjenih enakovredna le Thomas in Nibali, po dobrih 164 kilometrih so ciljno črto prečkala v prvi skupini, ki je prišla v cilj minuto in 14 sekund pred zasledovalci.

Polanc, edini slovenski predstavnik, se za dobro etapno uvrstitev ni potegoval, končal je povsem na repu skupine, na 22. mestu. Zmagal je Švicar Mauro Schmid (Quick-Step Alpha Vinyl) pred Ircem Eddxiejem Dunbarjem, oba sta si z begom zagotovila dodatne bonifikacijske sekunde, Britancem Ethanom Hayterjem in Nizozemcem Mathieujem van der Poelom. Ob Polancu sta bila iz ekipe UAE Emirates v vodilni skupini še Švicar Marc Hirschi in Kolumbijec Andres Ardila.

V skupnem seštevku ima Schmid šest sekund prednosti pred Dunbarjem, 22 pred Hayterjem, Polanc s 26 sekundami zaostanka zaseda 22. mesto.

