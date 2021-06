Nove pasti za Pogačarja in Rogliča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred kolesarji je še en naporen dan na Dirki po Franciji. Druga etapa Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne v dolžini 184 kilometrov se bo začela ob 13.20 in spet prinaša razburljivo dogajanje, zlasti zaključek, saj povsem ob koncu sledi vnovič krajši vzpon. In spet bodo morali biti konkurenti za končno zmago aktivni, saj se zavedajo, da vsaka sekunda šteje. Julian Alaphilippe bo branil rumeno majico, slovenska aduta Primož Roglič in Tadej Pogačar pa se dobro zavedata, da bosta morala tudi danes naviti obrate.