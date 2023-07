Nova zmaga ubežnice, Kopecky ostaja v rumen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danska kolesarka Emma Norsgaard (Movistar) je zmagovalka šeste etape dirke po Franciji. Na trasi od Albija do Blagnaca (122,1 km) je bila najboljša iz ubežne skupine, ki je znova zadržala prednost pred glavnino. V skupnem seštevku je rumeno majico vodilne ohranila Belgijka Lotte Kopecky.

Lotte Kopecky (SD Worx) je bila v etapi tretja in pridobila še štiri dodatne sekunde v primerjavi s tekmicami. Drugo mesto je pripadlo Charlotte Kool (DSM-firmenich), ki je dobila šprint razredčene glavnine tik za zmagovalko etape.

Emma Noorsgaard je bila del ubežne skupine treh kolesark, glavnina pa jih je v zadnjem delu etape lovila. Vendar znova neuspešno tako kot v četrti in peti etapi, ko je prav tako slavila ena od ubežnic. Štiriindvajsetletna Danka je s sekundo prednosti prišla do 14. zmage v karieri in druge na največjih treh preizkušnjah, potem ko je bila najboljša že pred dvema letoma v eni od etap na Giru.

Čeprav so favoritinje za skupno zmago izgubile nekaj sekund, bodo zaradi padca v zadnjih treh kilometrih zabeležile čas glavnine. Drugo mesto je v seštevku zadržala Južnoafričanka Ashleigh Moolman (AG Insurance-Soudal Quick-Step) z zaostankom 53 sekund, na tretje pa je napredovala Nizozemka Annemiek van Vleuten (Movistar), ki prav tako kot četrta Italijanka Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) zaostaja 55 sekund.

V soboto bo na sporedu kraljevska etapa od Lannemezana do vrha prelaza Tourmalet (89,8 km), ki bo premešala vrstni red v skupnem seštevku. Za konec drugega ženskega Toura nato sledi še nedeljska vožnja na čas v Pauju (22,6 km).