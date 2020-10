Novi primeri okužb na Dirki po Italiji, a k sreči na njeni e-verziji

Policisti naj bi bili pozitivni na nedeljskem in ponedeljkovem testiranju in so trenutno v karanteni v enem izmed hotelov v mestu Francavilla a Mare.

Organizator Gira, agencija RCS Sport, je za kolesarski portal Cyclingnews pojasnila, da gre za okužbo med spremljevalci E-Gira, in zagotovila, da je mehurček Gira še vedno tesno zaprt in varen.

Okužene motoriste so nadomestili z novo, zdravo ekipo, so še sporočili organizatorji dirke.

Kot poročajo številni mediji, naj bi večje število predstavnikov policijskega spremstva na Giru bivalo v istih hotelih kot predstavniki organizatorja in kolesarske ekipe, nekateri tviti pa opozarjajo celo na to, da naj bi si omenjeni motoristi zvečer večkrat privoščili zabavo.

Source told us policemen were sharing hotels with teams at least 4 days and were having a party every evening... #Giro https://t.co/s4wNXnEeZz