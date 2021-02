Nevaren manever na dirki, bo sledila kazen? #video

Na včerajšnji enodnevni kolesarski preizkušnji svetovne serije, dirki Omloop Het Nieuwsblad v Belgiji, je prišlo do dogodka, ki kar kliče po kazni, vsaj glede na nova pravila, ki so jih pred začetkom sezone 2021 vpeljali pri Mednarodni kolesarski zvezi.

43 kilometrov pred ciljem 200,5-kilometrske trase od Genta do Ninoveja je ta zavila ostro levo, pri tem pa so številni kolesarji pot krajšali kar po travi in med drevesi. Pravila Mednarodne kolesarske zveze krajšanje trase po pločniku ali drugih poteh to izrecno prepovedujejo.

Uvedba novih opravil, še bolj pa prepovedi, je zelo razburila profesionalno kolesarsko karavano. Med drugim sta prepovedana priljubljena položaja na kolesu (Mohoričeva "žuželka" in kronometrski položaj na cestnem kolesu), na novo bodo uvedli sodnika za varnost, novost pa se obeta tudi na področju zaščitnih ograj v ciljni ravnini. Več o tem si lahko preberete v intervjuju z mednarodno kolesarsko sodnico Nevenko Šres.

Vrhunci dirke:

Zmaga je pripadla Italijanu Davidu Balleriniju (Deceuninck-Quick Step), ki je v sprintu večje skupine premagal Britanca Jaka Stewarta (Groupama-FDJ) in domačina Sepa Vanmarckeja (Israel Start-Up Nation). Slovenskih tekmovalcev ni bilo na startu.