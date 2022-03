Nemškega kolesarja s helikopterjem prepeljali v bolnišnico

Nesreča se je zgodila na prazni cesti. "Vozil sem na neprometni cesti, pogoji so bili popolni. Nisem vozil hitro in bil sem na skrajnem robu ceste. Avto, ki je pripeljal z nasprotne strani, je kar naenkrat zapeljal na mojo stran ceste, ne da bi nakazal spremembo, zapeljal proti meni in trčil vame. Vse skupaj se je zgodilo tako hitro, da nisem mogel niti odreagirati," je povedal 28-letni nemški kolesar Max Walscheid, ki v nesreči ni utrpel resnejših poškodb, a zaradi preventive v bolnišnici ostaja na opazovanju.

"Avto me je zadel čelno, zakotalil sem se čezenj in čez deset metrov padel na tla. K sreči na rob ceste in ne na asfalt. Moje kolo je bilo povsem uničeno. Ljudje v bližini so mi hiteli pomagati, tudi reševalno vozilo in policija sta bila kmalu na prizorišču. Nemudoma so me prepeljali v bolnišnico, kjer so me sprejeli na urgenco in opravili temeljit pregled."

Preventivno ostaja na opazovanju

Kot poroča specializirani kolesarski portal Cyclingnews, za zdaj ne kaže, da bi pri padcu doživel zlom ali kakšno drugo poškodbo, niti ni pri padcu izgubil zavesti. Kljub temu so ga v bolnišnici obdržali na opazovanju, kjer bodo opravili nadaljnje teste glave, pljuč in srca.

Čeprav se Walscheid zaveda, da ga bo nesreča nekoliko zaustavila v nadaljevanju sezone – letos je že slavil na dirki za Veliko nagrado Denaina in bil drugi na dirki Nokere Koerese – pa je hkrati neznansko srečen, da je sploh še živ.

Zmagovalec dirke za VN Denaina:

Revivez le dernier kilomètre avec le sprint vainqueur de Maximilian Walscheid. 💨🚲

➡️ https://t.co/nvtF2ncIC5



📸 : Louis Lambin pic.twitter.com/Ds7FC30Pve — Grand Prix Denain (@GPDenainPDH) March 18, 2022

Srečen, da je sploh še živ

"Najprej sem pomislil na to, kako neverjetno srečen sem lahko, da sem nesrečo preživel," je dejal.

"Kar ne morem verjeti, da sem se izmazal brez resnih poškodb. To je res neverjetno. Po drugi strani pa mi je težko, saj sem bil res v izjemni formi, z dobrimi rezultati v tej sezoni in možnostjo, da dosežem še več. A kakorkoli, trenutno sem povsem zadovoljen s tem, da sem sploh še živ," je usodi hvaležen Nemec, ki je v Flandriji lani z mešano ekipo osvojil naslov svetovnih prvakov v vožnji na čas.