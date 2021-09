Naslov van Dijkovi, Bujakova 13.

Bujakova je v cilj prišla v tretji skupini tekmovalk, 2:28 minute za zmagovalko. Urška Žigart je preizkušnjo prav tako končala v tretji skupini na 23. mestu. Urška Bravec cestne dirke ni končala.

Za van Dijkovo je to druga kolajna na tem prvenstvu, potem ko je srebro osvojila že v vožnji na čas. Izkušena 34-letnica je bila sprva del ubežne skupine štirih tekmovalk, ki so zbežale v prvi polovici dirke. Nato je imela največ moči in sama nadaljevala na poti do naslova evropske prvakinje.

To je že peti naslov za Nizozemsko, vse odkar so leta 2016 začeli organizirati tudi dirke v članski konkurenci. Le leta 2018 je prevlado tekmovalk iz dežele tulipanov prekinila Italijanka Marta Bastianelli.

Članice, cestna dirka, Trento (107,2 km):



1. Ellen van Dijk (Nizozemska) 2:50:35

2. Liane Lippert (Nemčija) +1:18

3. Rasa Leleivite (Litva) isti čas

4. Katarzyna Niewiadoma (Poljska)

5. Demi Vollering (Nizozemska)

6. Marta Cavalli (Italija)

7. Marlen Reusser (Švica)

8. Alena Amialjusik (Belorusija)

9. Annemiek van Vleuten (Nizozemska) 1:21

10. Elisa Balsamo (Italija) 2:28

...

13. Eugenia Bujak (Slovenija) isti čas

23. Urška Žigart (Slovenija)

odstop: Urška Bravec (Slovenija)

V nedeljo še člani s Pogačarjem in Mohoričem na čelu

V nedeljo se bo EP zaključilo s cestno dirko članov. Ob 12.45 se bo na 179,2 km dolgo pot podalo tudi pet Slovencev, in sicer Tadej Pogačar, Matej Mohorič, Domen Novak, Žiga Jerman in David Per.