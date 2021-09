Gal Glivar z 11. mestom do najboljše slovenske uvrstitve na EP

Mlajši člani so se danes pomerili na 133,6 kilometra dolgi trasi oziroma desetih krogih v okolici Trenta. V manjši skupini, ki se je odlepila po napadu na vzponu Povo, je bil najboljši komaj 18-letni Nys, sicer specialist za ciklokros. Za njim sta zaostala Italijan Filippo Baroncini ter Španec Juan Ayuso, moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri UAE Team Emirates.

Glivar je v cilj prišel 19 sekund za zmagovalcem v drugi manjši skupini, za las pa je zgrešil najboljšo deseterico. Vseeno je to najboljša slovenska uvrstitev na letošnjem EP, pred tem je namreč z 12. mestom v kronometru ta dosežek pripadal Pogačarju.

Od preostalih Slovencev je bil Kristjan Hočevar 33. (+1:34), Anže Skok (52.), Nik Čemažar (55.) in Aljaž Jarc (56.) pa so ciljno črto prečkali pet minute in 59 sekund za zmagovalcem.

Obstaja upanje, ti rezultati to kažejo. V zadnjih dveh mesecih smo z ekipami sestavili tekmovalni program, da so fantje ujeli pravi ritem. Danes veseli dober nastop Gala Glivarja, ki je seveda prvo leto v tej konkurenci, lani je bil še mladinec. Vsak je drugačen. Samo veliki šampioni preskakujejo razrede. Treba je dirkati postopoma. Glivar ima v tej konkurenci še dve, tri leta. Preprosto se mora učiti, stopnjevati treninge, obremenitve, dolžine dirk. Danes je bila kratka dirka, a je imel na koncu vseeno veliko težav, torej je treba delati za vzdržljivost in izkušnje. Tudi s takšnim talentom, kot ga imajo nekateri od teh, se s trdim delom da nekaj narediti," je po dirki dejal selektor mlajših članov Martin Hvastija.

"Na dirko sem prišel zelo sproščen, brez pritiska, nisem se obremenjeval. Že včeraj sem vedel, da se zelo dobro počutim, komaj sem čakal današnjo dirko. Ko smo startali, je šlo na polno. Tako rekoč je bila to dirka na izpadanje. Ostal sem, dokler sem lahko, do zadnjega kroga, potem pa prišel do cilja z drugo skupino. Na zadnji klanec sem upal, da bom lahko čim dlje zraven. Zadnjih 500 metrov je bilo res težkih in nisem mogel slediti tem kolesarjem. To so kolesarji svetovne serije in imajo več hitrosti," je priznal 19-letni Glivar.

Danes ob 14.25 so na 107,2 kilometra dolgo traso (8 krogov) krenile še članice. V nedeljo po nastopu članov na cestni dirki (179,2 km) ob 12.45 se bo EP končalo. Nastopilo bo pet Slovencev: Tadej Pogačar, Matej Mohorič, Domen Novak, Žiga Jerman in David Per.