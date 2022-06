Monika Hrastnik znova evropska prvakinja!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik je na evropskem prvenstvu v spustu v Mariboru osvojila zlato kolajno. Na pohorski progi je bila hitrejša od srebrne Švicarke Camille Balanche in tretjeuvrščene Italijanke Veronike Widmann. Osemindvajsetletna Hrastnikova je tako ubranila naslov najboljše na stari celini, lani je slavila prav v Mariboru.

Tokrat je bila kolesarka iz Lepe Njive najhitrejša že v petek v razvrstitveni vožnji, odlične občutke pa je zadržala tudi v današnjem finalu, najhitrejša je bila s časom 3:29,71.

S tem je bila 28-letnica za 3,01 sekunde hitrejša od sicer vodilne v skupnem seštevku svetovnega pokala Balancheve. Po polovici proge je bila v malenkostni prednosti še Švicarka, in sicer za dve stotinki sekunde, v nadaljevanju pa je slovenska predstavnica stopila na plin in zanesljivo ubranila lanski naslov.

Tretjeuvrščena Widmannova, bronasta je bila v Mariboru že lani, je v cilju za zmagovalko zaostala za 7,73 sekunde. Druga slovenska predstavnica Špela Horvat je z zaostankom 30,71 sekunde zasedla končno osmo mesto.

Že pred tem so organizatorji podelili nekaj nazivov najboljših v mlajših kategorijah. Od domačih predstavnikov je najvišje posegel Ažbe Kalinšek, ki je v kategoriji do 15 let osvojil bronasto kolajno.

Trenutno so na stezi še mladinci in člani.