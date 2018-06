Monika Hrastnik do novega mejnika slovenskega spusta z gorskimi kolesi

Hrastnikova, sicer članica Črnega trna, je bila četrta že v sobotnih kvalifikacijah, enak rezultat pa je dosegla tudi v današnjem finalu.

Zmage se je v Leogangu veselila Britanka Rachel Atherton, ki je za 0,638 sekunde ugnala Francozinjo Nicole Myriam in za 3,977 sekunde Avstralko Tracey Hannah. Hrastnikova je na koncu zaostala 8,456 sekunde.

Ko se je po progi spustila še zadnja tekmovalka, je bila sicer Hrastnikova na petem mestu, a so kmalu za tem diskvalificirali Britanko Tahnee Seagrave, prvotno sicer tretjo, ki je naredila napako v zgornjem delu proge in zapeljala izven označene proge. Mozirjanka je tako napredovala eno mesto, v vsakem primeru pa bi stala na zmagovalnem odru, saj v gorsko kolesarskem svetovnem pokalu na koncu nanj stopi pet najboljših.

"Naredila sem nekaj malih napak, ampak na taki progi brez napak ne gre"

Foto: Grega Valančič/Sportida "Včeraj sem naredila dve veliki napaki, ampak je bila vožnja bolj tekoča. Danes sem bila bolj pod pritiskom. Vse je bilo težje. Naredila sem nekaj malih napak, ampak na taki progi brez napak ne gre. Zelo sem vesela," je črto pod dirkaški konec tedna potegnila Hrastnikova in nadaljevala: "Napredujem. Bolje je, da kar ne skočim rezultatsko navzgor. Če bo tako na vsaki tekmi, bo super."

Mozirjanka je vpisala svoj najboljši rezultat v svetovnem pokalu, pa tudi najboljšega slovenskega vseh časov v moški in ženski konkurenci. "Zelo sem ponosna na to, sploh glede na to, da nisem v profesionalni ekipi. Sem v ekipi, v kateri vsi delajo, ker jim je to 'fajn', ne da bi bili za to plačani," je zaključila Hrastnikova, ki je pred tremi dnevi dopolnila 24 let.

Po treh od sedmih dirk svetovnega pokala je v skupnem vodstvu Nicolova s 610 točkami. Hrastnikova je sedma s 306.

Med moškimi je slavil Francoz Amaury Pierron. Slovencev v finalih ni bilo.

Takole je videti spust po progi v Leogangu: