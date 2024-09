Mladi slovenski up v Furlaniji-Julijski krajini v zadnji etapi drugi

Slovenski kolesarji so solidno nastopali na jubilejni 60. dirki po Furlaniji-Julijski krajini. V štirih etapah so se štirikrat uvrstili med najboljšo deseterico, najboljšo uvrstitev je prav v zadnji etapi s štirimi kategoriziranimi vzponi in ciljem v Gorici zabeležil član razvojne ekipe UAE Emirates Gal Glivar, zasedel je drugo mesto. Njegov uspeh je dopolnil Tilen Finkšt, ki je bil šesti, oba sta v cilj prišla v času zmagovalca.