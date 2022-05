Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matej Mohorič in Primož Vidic ob predaji defibrilatorja svojemu namenu. Foto: Alenka Teran Košir

V naselju Nemilje blizu Podblice so v petek svojemu namenu predali enega od dveh defibrilatorjev, ki so ju kupili z donacijo profesionalnega kolesarja Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious), ki prihaja iz teh krajev. "Upam, da aparata ne bosta služila svojemu namenu, če pa že, pa upam, da bosta rešila življenje," pravi Mohorič.

Slovenski kolesar Matej Mohorič, član kolesarske ekipe Bahrain Victorious, je z donacijo sredstev za nakup dveh defibrilatorjev v višini skoraj štiri tisoč evrov prispeval k večji varnosti v domačem okolju. Na slovesni predaji defibrilatorjev si je zaželel, da naprav ne bi bilo treba nikoli uporabiti.

Matej Mohorič o razlogih za donacijo:

To ni prvi prispevek Mohoriča lokalnemu okolju, že pred leti je na pobudo Primoža Vidica, prijatelja iz otroških let, sofinanciral nakup gasilskega kombija, ki mu je tudi boter, zdaj je prispeval še za nakup dveh defibrilatorjev.

Kot je pojasnil Vidic, bosta aparata AED (avtomatski eksterni defibrilator) na voljo v krajih, ki so precej oddaljeni od centra nujne medicinske pomoči, kar pomeni, da so v primeru srčnega zastoja možnosti za preživetje osebe s takšno diagnozo manjše. Šteje namreč vsaka minuta, zato je takojšen odziv vitalnega pomena.

Foto: Alenka Teran Košir

Ker šteje vsaka minuta

"Z vsako minuto je verjetnost preživetja od deset do 12 odstotkov manjša," je ob uradni predaji defibrilatorja pojasnil Vidic, poveljnik PGD Podblica in član prvih posredovalcev (gre za posameznike, ki praviloma nimajo zdravstvene izobrazbe, se pa odzovejo na poziv dispečerske službe zdravstva ter pridejo na kraj dogodka z namenom izvajanja ukrepov za ohranitev življenja, op. a.).

Prvi defibrilator so že v začetku tega leta postavili na Jamniku, priljubljeni lokaciji s fotogenično gotsko cerkvijo nad Kropo, drug pa stoji na zunanji steni gostilne na Razpokah, ki se nahaja na izhodišču poti za na Mohor, Jamnik in druge priljubljene točke.

Enega od defibrilatorjev so že v začetku leta postavili na Jamniku. Foto: Getty Images

Mohorič v šaljivem tonu: Upam, da ne bosta služila svojemu namenu, če pa že ...

"Želel sem najti način, na katerega bi lahko nekaj vrnil lokalni skupnosti. Ponosen sem, da prihajam iz teh krajev, in zdi se mi prav, da nekaj vrnem lokalnemu okolju in širši lokalni skupnosti. V osnovi sem želel donacijo nameniti ZD Kranj, a mi je direktorica Lili Žura predlagala, naj premislim, saj da je slišala, da v Podblici potrebujejo sredstva za prve posredovalce. Tako sem se obrnil na Primoža in po pogovoru sva se odločila, da je najbolj smiselno sredstva vložiti v nakup defibrilatorjev.

Upam, da ne bosta služila svojemu namenu, če pa že, pa upam, da bosta tistima, ki ju bosta uporabljala, rešila življenje. Če ga ne bomo nikoli uporabili, bo super, če pa ga bomo, pa upam, da bo naredil razliko," si želi Mohorič. Navsezadnje je takšna naprava ob hitrem posredovanju zdravniške ekipe marca na Dirki po Kataloniji rešila tudi življenje njegovemu sotekmovalcu pri ekipi Bahrain Victorious in tesnemu prijatelju Sonnyju Colbrelliju.