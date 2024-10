Matej Mohorič in Matevž Govekar sta to nedeljo med zvezdniki svetovnega prvenstva na makadamskih cestah v Belgiji. Tekmovalce med mestoma Halle in Leuven čaka 185 km, od tega bo 100 neasfaltiranih. Preizkušnja se bo začela ob 12. uri, naslov pa brani prav Mohorič.

Tokrat ne tako zahtevna trasa kot zadnji dve sezoni v Benečiji je privabila večje število zvezdnikov kolesarstva. Med glavnimi kandidati za zmago so ob obeh Slovencih Mateju Mohoriču in Matevžu Govekarju še Nizozemec Mathieu van der Poel, Belgijci Tim Merlier, Tiesj Benoot in Jasper Stuyven, pa Mehičan Isaac del Toro. Na štartu je tudi upokojeni olimpijski prvak iz Ria de Janeira Belgijec Greg Van Avermaet ter nekaj zvezdnikov ciklokrosa, eden najboljših tekmovalcev po makadamu Američan Chad Haga ter še številni drugi. Od Slovencev je na štartu še Adam Jordan.

Lani je v Benečiji Mohorič prepričljivo slavil na drugem SP v makadamu pred Belgijcem Florianom Vermeerschom (+0:45) in Britancem Connorjem Swiftom (+3:39). Tokrat bodo morali kolesarji na 185 km dolgi trasi premagati nekaj več kot 100 km neasfaltiranih cest in 1150 višinskih metrov.

Sama pravila makadamskega kolesarjenja so nekoliko drugačna, mešanica cestnega in gorskega dirkanja. Ob conah za okrepčila so postavljene tudi tehnične cone za popravila oziroma pomoč podporne ekipe. Vsakršna pomoč zunaj con za okrepčila ter tehnično pomoč ni dovoljena, za kar je predvidena diskvalifikacija. Dovoljena pa je pomoč reprezentančnih kolegov na trasi. Kolesarji morajo tekmovanje končati na istem okvirju, kot so preizkušnjo začeli.