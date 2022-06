Spet nasmeh pri Rogličevih?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugi dan na Kriteriju po Dofineji je podoben tistemu, kar smo spremljali prvi dan. Glede končnega razpleta je veliko možnosti. Nekateri šprinterji, ki upajo na morebitno etapno zmago, bi lahko imeli težave po 100. kilometru, ko sledi vzpon II. kategorije (11,6 kilometra/4,1-odstotni naklon).

Po zaključku gorskega cilja na Col de Mezilhac bo sledila razgibana vožnja, deset kilometrov pred ciljem pa glavne akterje čaka še en gorski cilj, ki bo imel predznak IV. kategorije (1,2 km/5,9-odstotni naklon).

Foto: A. S. O.

V zadnjih dveh kilometrih se cesta poravna, 1,1 kilometra pred ciljem pa je proga zelo tehnična, kar bo dodaten izziv. Zadnjih 550 metrov je ravnih in tam se bodo kolesarji udarili za etapno zmago.

Prvi dan so bili najbolj veseli in zadovoljni pri Jumbo-Vismi. Wout van Aert je bil v ciljnem šprintu najhitrejši in tudi danes je osrednji favorit za zmago.

Glavni favorit za končno zmago na Kriteriju po Dofineji, slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič, bo svojo moč pokazoval v tretji etapi, ki se bo končala z vzponom na Chastreix-Sancy. Dominantnost bi moral nato pokazati tudi v sredo, ko bo na sporedu njegova disciplina, posamični kronometer v dolžini 31,9 kilometra.