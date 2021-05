Kristijan Koren po izteku kazni upa na drugo priložnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novico o vrnitvi je objavil na družbenih omrežjih, zraven pa zapisal, da je za njim najtežje obdobje, v katerem se je ogromno naučil. Tudi to, komu zaupati in kdo so njegovi pravi prijatelji.

"Psihično in fizično sem pripravljen na vrnitev"

"Še posebej sem ponosen na to, da mi je uspelo ohraniti motivacijo in da se ogromno treniral. Psihično in fizično sem pripravljen na vrnitev v profesionalno kolesarstvo," je sporočil v kolesarski karavani zelo cenjen pomočnik.

Dodal je še, da je preteklost stvar preteklosti, iz katere se moraš naučiti lekcij, po drugi strani pa se premikati naprej. "Upam, da bom dobil drugo priložnost," si želi Koren, ki je nazadnje dirkal za ekipo Bahrain-Victorious, nazadnje pa tekmoval pred dvema letoma na Dirki po Italiji.

V istem obdobju je Mednarodna kolesarska zveza (Uci) zaradi domnevnega jemanja prepovedanih poživil suspendirala tudi slovenskega kolesarja Boruta Božiča, Italijana Alessandra Petacchija in Hrvata Kristijana Đuraseka. Vsi naj bi bili povezani z afero Seefeld.

Koren, Božič in Petacchi naj bi se posluževali prepovedanih metod v obdobju 2012-13, Đurasek pa leta 2017, so sporočili iz Ucija.