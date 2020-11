"Tadej preživlja eno najbolj običajnih posezonskih obdobij, kar ni značilno za zmagovalca Toura," je športni direktor ekipe UAE Allan Peiper izjavil v pogovoru za kolesarski portal VeloNews.

Če bi bilo leto normalno, bi bil zmagovalec Dirke po Franciji v obdobju po dirki razpet na vse smeri. Bil bi zasut s sponzorskimi in medijskimi obveznostmi, udeleževal bi se raznih večerij, gostoval bi v raznih televizijskih oddajah. Vse to je zdaj Tadeju Pogačarju prihranjeno in zaradi tega bo precej manj iztrošen, kot bi bil, če bi moral izpolniti vse zgoraj naštete obveznosti.

"Pandemija je za Pogačarja lahko le blagoslov"

Foto: zajem zaslona "Koronavirus in zaprtje javnega življenja vplivata na celotno družbo in življenjski slog, a ko govorimo o Tadeju, je to lahko le blagoslov," je prepričan Peiper, do katerega mladi šampion goji ogromno spoštovanje, kar je izrazil tudi v daljšem pogovoru za Sportal.

"Nič od tega, kar zahtevajo in pričakujejo od zmagovalca Toura ne more početi. Ne leti po vsem svetu, zato da bi se srečal s sponzorji, udeleževal raznih večerij in podelitev nagrad. V tem smislu ima Tadej eno najbolj normalnih posezonskih obdobij, kar je jih je zmagovalec Toura imel kadarkoli prej in to mu lahko samo koristi," je prepričan Peiper.

Razlog vidi v tem, da se mladenič ne bo iztrošil v nizu številnih obveznosti in se bo lahko kar v največjem miru pripravljal na novo sezono ter se hkrati odpočil tako fizično kot psihično.

Odločitev o tem, ali bo Tadej Pogačar prihodnje leto branil zmago na Touru, bodo v ekipi UAE Emirates sprejeli po uradni predstavitvi trase Gira in Vuelte. Foto: Reuters

Bo Pogačar nastopil na Touru? Odločitev še ni bila sprejeta.

Čeprav javnost pričakuje, da bo Pogačar, eden od kandidatov za prestižno kolesarsko nagrado zlato kolo (Velo d'Or), prihodnje leto branil zmago na Touru, pa Peiper pravi, da odločitev o tem še ni bila sprejeta.

Po poročanju portala VeloNews bodo v ekipi UAE počakali na uradno predstavitev tras prihodnjega Gira in Vuelte, nakar bodo postavili temelje kolesarskega urnika, ki mu bo v prihodnji sezoni sledil Pogačar.

"Letošnja trasa je bila za Tadeja skoraj popolna, z zaključnim kronometrom in veliko vzponi že od štarta v Nici. Prihodnje leto bo trasa Toura precej bolj tradicionalna. Že prvi teden v francoski Bretanji bo zelo stresen, na sporedu bosta dva ravninska kronometra. Trasa je veliko bolj pisana na kožo kolesarjem, kot sta Froome in Dumoulin, vendar pa ne vidim, da bi bila kronometra Tadeju v škodo. Bosta pa zagotovo odločilna, saj trasa s samo tremi gorskimi cilji ne ponuja veliko možnosti za ustvarjanje razlike v skupni razvrstitvi," napoveduje Peiper.

Mlad, a zelo zrel Foto: Reuters

Navdušuje ga Pogačarjeva zrelost

60-letni Avstralec, ki je bil nekdaj tudi sam kolesar in je v svoji karieri sodeloval s številnimi vrhunskimi kolesarji, je navdušen nad Pogačarjevo zrelostjo, ki jo kaže pri rosnih 22 letih.

Na vprašanje, koliko rumenih majic bi Pogačar še lahko osvojil, Peiper nima odgovora ozirima nanj ne želi odgovoriti.

"Ko je Ullrich prvič zmagal na Touru, so bili vsi menja, da bo zmagal še sedemkrat, pa ni zmagal nikoli več. Ljudje mi pogosto zastavljajo to vprašanje in vedno jih zavrnem, češ, zakaj bi se sploh pogovarjali o tem. Zakaj raje ne proslavljamo te zmage, ki jo je Tadej dosegel na res spektakularen način."