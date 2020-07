Zmagovalec Dirke po Italiji (2014) in Španiji (2016), dvakratni zmagovalec Dirke od Tirenskega do Jadranskega morja (2015, 2017) ter večkratni etapni zmagovalec francoskega Toura Nairo Quintana je v podcasu El Leñero kritiziral ravnanje agentov, ki mladim kolumbijskim kolesarjem v Evropi obljubljajo kolesarska nebesa.

"Gre za oportunistične in zlobne ljudi, ki se vmešavajo v kolumbijsko kolesarstvo," je bil oster Quintana, en najvidnejših kolumbijskih kolesarjev.

Po besedah Quintane agenti in ti. menedžerji 15-, 17-letnim kolesarjem ob podpisu pogodbe, ki bi jim v primeru njihovega uspeha, prinesla kup denarja, obljubljajo marsikaj. A se morajo ti za zagon svoje kariere najprej preseliti v Evropo, kjer jim nikakor ni lahko.

"S tem, ko tem otrokom ponujajo podpis dolgoročnih pogodb, jih mnogo prezgodaj ločujejo od njihovih družin. Pogodbe ponudijo mnogim, potem pa s časom ugotovijo, kateri izmed njih jim bodo koristili in kateri ne. Njihov edini strošek je list papirja, ki jim ga ponudijo v podpis, za kolesarje pa je vložek mnogo višji," je dejal Quintana.

"Obljubljajo jim, da jih bodo pri 15, 16 letih odpeljali v Evropo, tam pa jih namestijo v kleti, kjer živijo zelo slabo, se skromno prehranjujejo, trpijo, na koncu pa jim ne ostane drugega kot hude prihološke težave in slovo od kolesarstva. Mnogi izmed njih, ki niso uresničili svojih želja, se v Kolumbijo vračajo zafrustrirani in to je težko gledati," je priznal Quintana.

"Kaj sploh počneš v Italiji kot 15-letni otrok, ki ne pozna njihovega jezika? Slišali smo že za primere, ko so se mladi kolumbijski športniki zatekli k preprodajo marihuane, h krajam. Kaj naj sploh storijo taki otroci, ki jih hranijo kot pse – en dan jim dajo jesti, drug dan ne – shajati pa morajo tako, kot bi v Italijo pripotovali s polno denarnico. To je realnost, s kakršno se srečujejo mnogi otroci na lovu za svojimi sanjami. To je slabo za našo državo in za šport," je dejal.

Najbolj je zaskrbljen nad usodo najstnikov, ki z agenti podpisujejo dolgoročnejše pogodbe, ki po možnosti vsebujeje še določene klavzule, ki jih povezujejo z agentom tudi v primeru, ko napredujejo v ekipo najvišjega ranga.

"15-, 16- 17-letniki podpisujejo petletne pogodbe. Zakaj potrebujejo petletne pogodbe? Bolj smiselno bi bilo, če bi jim ponudili pogodbo do polnoletnosti, potem pa naj ponovno razmislijo," je predlagal Quintana, ki se zelo intenzivno posveča razvoju kolesarstva v Kolumbiji.

Sam pri delu z mladimi kolesarji stavi predvsem na potrpežljivost. "Svetujemo jim, naj bodo mirni, povemo jim, da poznamo prave ljudi, prave ekipe, in da jim lahko pri teh odločitvah svetujemo," je dejal. "Predlagamo jim, naj v Kolumbiji ostanejo vsaj do drugega leta v kategoriji U23, kar bi jim bo dalo dovolj časa za napredek in zaključek šolanja. Šele nato lahko naredijo naslednji korak, pa še takrat so dokaj mladi," je med drugim dejal 30-letni Kolumbijec.