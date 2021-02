Kolumbijcu zvezdniška dirka, na kateri ni bilo Slovencev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolumbijski kolesar Ivan Ramiro Sosa (Ineos Grenadiers) je zmagovalec dirke po Provansi, potem ko zadnji dan štiridnevne dirke ni prišlo do sprememb v skupnem seštevku. Zadnjo etapo je dobil Nemec Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Na dirki so nastopili številni zvezdniki kolesarstva, ki so preizkušnjo izkoristili za začetek sezone 2021.