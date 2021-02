Vuleta 2021: brez parade šampionov, boj se bo odvijal vse do zadnjih metrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na letošnji kolesarski dirki po Španiji ne bo parade šampionov v Madridu, ampak se bo boj za zmago odvijal vse do zadnjih metrov. Dirka se namreč prvič po letu 2014 ne bo končala v Madridu, ampak tako kot leta 2014 v Santiagu de Composteli, kjer bo spet na sporedu kronometer, so sporočili organizatorji. Zadnji dve Dirki po Španiji je dobil Primož Roglič, ki Vuelte letos nima v načrtu, si jo je pa v koledar zapisal lani tretji Tadej Pogačar.

Edina razlika od dirke pred sedmimi leti je dolžina zaključne vožnje na čas, leta 2014 je bila ta dolga dobrih devet kilometrov, letos pa se bodo morali kolesarji spopasti s 33,7 kilometra dolgo progo.

11 gorskih etap, osem s ciljem na vrhu vzpona

Dirka se bo s posamičnim kronometrom, dolgim osem kilometrov, začela 14. avgusta v Burgosu, končala pa 5. septembra, tudi letos bo štela 21 etap, v katerih bodo tekmovalci prevozili okoli 3300 kilometrov. Kar 11 etap bo gorskih, osem se jih bo zaključilo na vrhu vzpona. S prvim resnejšim klancem se bo karavana srečala v četrti etapi, prva prava gorska etapa pa bo sedma, poroča AFP.

Najzahtevnejše gorske etape bodo ob koncu, prireditelji menijo, da bi lahko bila ključna 18., v kateri kolesarje čaka 15-kilometrov dolg vzpon na Alto del Gamoniteiru, kjer je naklonina od deset- do 12-odstotna. Kronometra bosta le v prvi in zadnji etapi.

Tretjeuvrščeni z Vuelte 2019 Tadej Pogačar ima v načrtu Dirko po Španiji. Foto: Reuters

Brez Rogliča, a s Pogačarjem

Lani so morali črtati etape na Nizozemskem, Portugalskem in v Franciji, tudi letos dirka ne bo zapustila domovine. Zadnji dve leti je dirko dobil Primož Roglič, ki pa letos Vuelte nima v načrtu, zato pa jo ima lanski zmagovalec Toura in tretjeuvrščeni z Vuelte 2019 Tadej Pogačar.

Etape: 1. etapa: sobota, 14. avgust:: Burgos, 8 km, posamični kronometer

2. etapa: nedelja, 15. avgust: Caleruega - Burgos, 169,5 km

3. etapa: ponedeljek, 16. avgust: Santo Domingo de Silos - Espinosa de los Monteros, 203 km

4. etapa: torek, 17. avgust: El Burgo de Osma - Molina de Aragon, 163,6 km

5. etapa: sreda, 18. avgust: Tarancon - Albacete, 184,4 km

6. etapa: četrtek, 19. avgust: Requena - Col de la montagne de Cullera, 159 km

7. etapa: petek, 20. avgust: Gandia - Balcon d'Alicante, 152 km

8. etapa: sobota, 21. avgust: Santa Pola - La Manga del Mar Menor, 163,3 km

9. etapa: nedelja, 22. avgust: Puerto Lumbreras - Col de Velefique, 187,8 km

prost dan: ponedeljek, 23. avgust

10. etapa: torek, 24. avgust: Roquetas de Mar - Rincon de la Victoria, 190,2 km

11. etapa: sreda, 25. avgust: Antequera - Valdepenas de Jaen, 131,6 km

12. etapa: četrtek, 26. avgust: Jaen - Cordoba, 166,7 km

13. etapa: petek, 27. avgust: Belmez - Villanueva de la Serena, 197,2 km

14. etapa: sobota, 28. avgust: Don Benito - Sommet Villuercas, 159,7 km

15. etapa: nedelja, 29. avgust: Navalmoral de la Mata - El Barraco, 193,4 km

prost dan: ponedeljek, 30. avgust

16. etapa: torek, 31. avgust: Laredo - Santa Cruz de Bezana, 170,8 km

17. etapa: sreda, 1. september: Unquera - Lacs de Covadonga, 181,6 km

18. etapa: četrtek, 2. september: Salas - Sommet d'El Gamoniteiru, 159,2 km

19. etapa: petek, 3. september: Tapia - Monforte de Lemos, 187,8 km

20. etapa: sobota, 4. septembra: Sanxenxo - Mos, 173,6 km

21. etapa: nedelja, 5. septembra: Padron - Santiago de Campostella, 33,7 km (posamični kronometer)

