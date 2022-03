Koliko zaslužijo najboljši kolesarji in kje so Slovenci?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski spletni portal Calcio e Finnaza, ki obravnava športne in ekonomske teme, je pripravil lestvico največjih zaslužkarjev v svetu profesionalnega kolesarstva. Med top 20 sta tudi dva Slovenca. Ni presenečenje, katera dva.

Raziskava italijanskega portala The Calcio e Finanza razkriva lestvico 20 najbolje plačanih kolesarjev v profesionalni kolesarski karavani. Ne gre za uradne podatke o njihovih plačah (te ostajajo skrivnost), ampak za špekulacije na podlagi preverjenih podatkov.

Tadej Pogačar je vodilni kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, je pa tudi vodilni na lestvici zaslužkarjev v kolesarstvu. Foto: LaPresse

Najvišjo plačo, šest milijonov evrov letno, naj bi po njihovih predvidevanjih dobival vodilni kolesar lestvice UCI Tadej Pogačar, ki ima pri 23 letih v žepu že dve zmagi na najbolj čislani kolesarski dirki, Dirki po Franciji, bronasto olimpijsko medaljo in zmago na dveh kolesarskih spomenikih (Liege-Bastogne-Liege in Lombardija), če izpostavimo zgolj peščico dosežkov mladeniča s Klanca pri Komendi.

Da ga pri kolesarskem moštvu UAE Emirates, ki se jim je pridružil leta 2019, zelo cenijo, so dokazali z dolgoročno pogodbo vse do leta 2027, kar v kolesarstvu ni ravno običajna praksa.

Primož Roglič naj bi na leto zaslužil dva milijona evrov. Foto: Guliverimage

Drugi slovenski kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Primož Roglič, ki ima z nizozemsko ekipo Jumbo-Visma pogodbo sklenjeno še do leta 2025, je na omenjeni lestvici z dvema milijonoma letno v sredini lestvice. Dva milijona letno naj bi zaslužili tudi Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Adam Yates (Ineos Grenadiers), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Romain Bardet (Team DSM) in Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech).



Kljub slabšim dosežkom v zadnjih letih sta še vedno dobro plačana štirikratni zmagovalec Toura Chris Froome (Israel Start-Up Nation) in Peter Sagan (TotalEnergies), ki na sezono zaslužita 5,5 milijona evrov.

Chris Froome se kljub slabim rezultatom v zadnjih treh letih še vedno dobro drži na plačni lestvici. Foto: Guliver Image

Seznam 20 najboljše plačanih kolesarjev glede na izračune revije Calzio e Finanza: Tadej Pogačar (UAE Emirates): 6 milijonov evrov Chris Froome (Israel Start-Up Nation): 5,5 milijona evrov Peter Sagan (TotalEnergies): 5,5 milijona evrov Geraint Thomas (Ineos Grenadiers): 3,5 milijona evrov Egan Bernal (Ineos Grenadiers): 2,8 milijona evrov Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers): 2,5 milijona evrov Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl): 2,3 milijona evrov Alejandro Valverde (Movistar): 2,2 milijona evrov Richard Carapaz (Ineos Grenadiers): 2,2 milijona evrov Wout van Aert (Jumbo-Visma): 2,2 milijona evrov Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan): 2,1 milijona evrov Primož Roglič (Jumbo-Visma): 2 milijona evrov Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix): 2 milijona evrov Adam Yates (Ineos Grenadiers): 2 milijona evrov Thibaut Pinot (Groupama-FDJ): 2 milijona evrov Romain Bardet (Team DSM): 2 milijona evrov Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech): 2 milijona evrov Elia Viviani (Ineos Grenadiers): 1,9 milijona evrov Nairo Quintana (Arkéa-Samsic): 1,9 milijona evrov Fernando Gaviria (UAE Team Emirates): 1,8 milijona evrov

Če se vam omenjene plače zdijo visoke, za primerjavo dodajajo letno plačo argentinskega nogometaša Lionela Mesija. Ta na leto zasluži vrtoglavih 118 milijonov evrov! Od tega kar 91 milijonov predstavljajo plača in bonusi, preostali del pa sponzorske pogodbe.

Plače so več kot odlične tudi v svetu formule 1. Lewis Hamilton naj bi na sezono zaslužil 36 milijonov evrov, Max Verstappen pa 23 milijonov evrov. Za finančno blagostanje ni treba skrbeti niti NBA-igralcu Stephenu Curryju, ki pri Golden State Warriors na sezono zasluži več kot 40 milijonov evrov, medtem ko ima celotno moštvo bejzbola New York Mets na sezono na voljo 228 milijonov evrov proračuna.