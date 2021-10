Ne boste verjeli, kateri športnik se skriva pod masko. Tudi oni niso. #video

Kolumbijski kolesar Nairo Quintana se je le nekaj ur po prihodu v cilj zadnjega kolesarskega spomenika v tej sezoni, Dirke po Lombardiji, na televiziji pojavil v povsem drugačni podobi, kot smo ga vajeni sicer. Skrit pod mogočnim kostumom kameleona je v licenčni oddaji Zvezde pod masko prepeval in poplesaval v ritmu skladbe The Rhythm of the Night

31-letni kolesarski šampion Nairo Quintana se je v licenčni televizijski glasbeni oddaji, ki smo jo pred časom z naslovom Kdo si ti? Zvezde pod masko spremljali tudi na Planet TV, prelevil v kameleona, zraven pa prepeval in poskakoval v ritmu lahkotnega remiksa skladbe The Rhythm of the Night.

Rdeča nit oddaje, ki so jo posneli že pred časom, je ugibanje, kdo se skriva pod masko, in sicer na podlagi petja in skopega opisa, a kameleon je bil prevelik zalogaj tudi za sodnike v oddaji, saj nikomur niti na kraj pameti ni padlo, da bi se pod atraktivno masko lahko skrival prav nekdanji zmagovalec Dirke po Italiji in Dirke po Španiji.

Kot so sporočili iz oddaje, ki so jo predvajali na programu Canal RCN, je bilo sodnikom ob velikem razkritju nerodno, ker niso prepoznali pomembne in kultne osebnosti, ki se je pozibavala pred njimi.

Quintana namreč v svoji domovini uživa status velezvezdnika. Bil je prvi Kolumbijec, ki je zmagal na italijanskem Giru (2014), in eden tistih, ki so tlakovali pot številnim kolumbijskim kolesarjem, ki zadnja leta krojijo svetovni vrh. Med njimi je tudi Egan Bernal, presenetljivi zmagovalec Dirke po Franciji leta 2019.

Nairo Quintana je sezono sklenil z 11. mestom na Dirki po Lombardiji. Foto: Guliverimage

Quintana je tako kot večina kolesarskih prvokategornikov sezono končal v soboto z nastopom na Dirki po Lombardiji, na kateri se je uvrstil na 11. mesto. Za njim je dokaj povprečna sezona, v kateri je zmagal samo v etapi in skupnem seštevku dirke Vuelta a Asturias, medtem ko je Tour, na katerem je v letih 2013 in 2015 že stal na drugi stopnički zmagovalnega odra, končal na skromnem 28. mestu.

Quintana je po snemanju povedal, da je bilo gibanje v kostumu zelo zahtevno in da se je pod njim spotil bolj, kot se mu to dogaja med premagovanjem napora na kolesu.

Original skladbe The Rhythm of the Night: