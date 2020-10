V živo: nov neizprosen boj za Rogliča in Pogačarja

V živo Liege-Bastogne-Liege:

200 km do cilja - Ubežnikom se je priključil Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step).

210 km do cilja - Glavnina zdaj zaostaja 4:05, povprečna hitrost pa je do tega trenutka znašala 39,2 km/h, a je kolesarjem pihal veter v prsi.

Belgijska klasika je bila sicer koledarju uvrščena v april, vendar so jo organizatorji zaradi koronavirusa prestavili na 4. oktober. Ni prvič, da je dirka Liege-Bastogne-Liege v jesenskem terminu. Deveta izvedba leta 1919 je potekala 28. septembra. Leta 1912 je bila preizkušnja prav tako septembra, vendar takrat 15. Vse od leta 1968 naprej je bila dirka zaporedoma aprila.

220 km do cilja - Prednost ubežne skupine zdaj znaša že 4:30.

240 km do cilja - Imamo prvi pobeg. Iñigo Elosegui (Movistar Team), Kobe Goossens (Lotto-Soudal), Michael Schär (CCC Team), Kenny Molly (Bingoal WB), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Valentin Ferron, Paul Ourselin (Total Direct Energie) in Gino Mäder (NTT Pro Cycling) so v begu in imajo pred glavnino 30 sekund prednosti.

245 km do cilja - Kolesarji imajo pravo klasiko. Temperatura ozračja je 10 stopinj Celzija, ceste pa so zaradi predhodnega dežja spolzke. Glavne akterje čaka 11 vzponov do cilja.

With 257km, 11 climbs and inclement weather forecast, the oldest monument @LiegeBastogneL looks set to test the riders’ endurance today.

Check out the sawtooth parcours that stands between the riders and victory in La Doyenne.#LBL | @GlobalNTT pic.twitter.com/66pJczfLvJ — letourdata (@letourdata) October 4, 2020

250 km do cilja - Vrhunsko uvrstitev bo prav tako iskal aktualni svetovni prvak iz Imole Julian Alaphilippe (The Deceuninck-Quick Step), ki kolesari v mavrični majici.

🌈🇫🇷 Le champion du monde avec son compatriote qui lui succède sur le podium de la #FlecheWallonne : @BenoitCosnefroy.



🌈🇫🇷 The world champion with his French successor on the #FlecheWallonne podium: @BenoitCosnefroy.#LBL pic.twitter.com/sMrd7QCYQi — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) October 4, 2020

257 km do cilja – Na delu je četverica kolesarjev – Primož Roglič (Jumbo-Visma), Tadej Pogačar in Jan Polanc (UAE Emirates) in Matej Mohorič (Bahrain McLaren). Na štartu je bilo 157 kolesarjev. Največ predstavnikov imajo Belgijci (37), Francozi (29) in Španci (15).

10.20 - Kolesarji so nekaj čez 10. uro podali na 257 kilometrov dolgo in težko traso.