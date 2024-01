Kaj se dogaja s pozitivnim dopinškim testom kolesarja, ki je bil z Rogličem na Giru?

22-letni kolesar iz Münstra je bil pozitiven na snov, ki jo vsebujejo določeni diuretiki. Vzorec urina so mu vzeli 14. junija zunaj tekmovanj v njegovi domovini.

"Izvida vzorca A in B sta znana, oba sta pozitivna, zdaj je vse odvisno od Nemške protidopinške agencije (NADA)," je Richard Plugge povedal v podcastu RadioCycling, ko so ga prosili za zadnje informacije glede primera Michela Hessmanna, ki ni nastopal že vse od svetovnega prvenstva v Glasgowu na Škotskem.

"Mislim, da je odvisno od njih, da bodi oni tisti, ki bodo odločili, ali bo prišlo do suspendiranja ali ne. Na to še čakamo. Seveda je za kolesarja na osebni ravni zelo frustrirajoče, ker vse skupaj traja tako dolgo, ampak ja, počakati moramo, da se postopki končajo."

Hessmann je vedno zatrjeval, da prepovedane snovi (test je pokazal na prisotnost diuretika v telesu) ni zaužil zavestno in namenoma, pri čemer ga je podrl tudi Plugge in ekipa Team Visma | Lease a Bike. Če ne namenoma in zavestno, kako je prepovedana snov zašla v njegovo telo?

Richard Plugge Foto: Jaka Lopatič

"Očitno je šlo za kontaminacijo," razloge išče Plugge. "Zasledil sem, da se nekaj podobnega dogaja z belgijsko kolesarko (gre za Shari Bossuyt, ki trenutno vozi za ekipo UCI Women's World Tour Canyon–SRAM) in lahko se zgodi, da bo trajalo res dolgo, preden bo prišlo do končne odločitve. Po drugi strani pa to razumem, kajti pri vsem kar počneš je treba biti previden in temeljit, je pa to seveda frustrirajoče, če si mlad kolesar in hočeš dirkati. Počakati moramo na uradne ugotovitve agencije NADA," je dejal Plugge.

Spomnimo, tudi nekdanji kolesar Jani Brajkovič je bil na dopinškem testiranju leta 2019 pozitiven zaradi kontaminiranega prehranskega dodatka, ameriški lokostrelec Brady Ellison, svetovni prvak in dobitnik treh olimpijskih kolajn v streljanju z ukrivljenim lokom, mož slovenske lokostrelke Toje (Černe) Ellison, pa je dokazal, da je bila za pozitiven dopinški test kriva kontaminacija zdravila, za katero je imel vsa predpisana dokazila.

